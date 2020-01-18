На востоке Ливии по приказу Хафтара прекращена отгрузка нефти

В канун международной конференции по Ливии, которая пройдёт 19 января в Германии, ливийские терминалы на восточном побережье прекратили отгрузку нефти, сообщила "Немецкая волна". Приказ был отдан командующим Ливийской национальной армии генералом Халифой Хафтаром.



Ливийская национальная корпорация выступила с призывом не использовать нефть в качестве инструмента политического давления.

В четверг министр иностранных дел Германии Хайко Мас после встречи с Хафтаром в Бенгази на востоке Ливии заявил, что генерал согласился заключить перемирие и соблюдать режим прекращения огня. Тремя днями ранее Хафтар покинул Москву продолжительных переговоров с международно признанным премьер-министром Ливии Фаизом Сараджем, отказавшись подписывать совместный документ и сославшись на необходимость консультаций со сторонниками.



Хафтар также подтвердил Масу, что готов приехать в Берлин 19 января на саммит по Ливии под эгидой ООН. Ранее о своём участии в конференции заявил Фаиз Сарадж.

Как уже сообщалось на минувшей неделе, Турция начала отправку своих войск на помощь правительству Сараджа. Гражданская война в Ливии началась после свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году.