В Берлине пройдет конференция по Ливии. Приедут Путин и Помпео

В Берлине сегодня пройдёт международная конференция, посвящённая урегулированию конфликта в Ливии. Конференция созвана по инициативе Германии при поддержке ООН. Её главная цель - добиться долгосрочного перемирия в стране. Ожидается, что участие в работе конференции примут лидеры главных конфликтующих групп - глава признанного международным сообществом правительства Ливии Фаиз Сарадж и командующий так называемой Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

В Берлин также приедут президенты Турции и России - Реджеп Эрдоган и Владимир Путин - а также президент Франции Эммануэль Макрон, британский премьер Борис Джонсон и госсекретарь США Майк Помпео.

Гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года. Повстанцы свергли режим Муаммара Каддафи, однако ни одна из фракций не смогла установить полный контроль над территорией страны. Силы Хафтара контролируют восток Ливии, а войска правительства Сараджа - столицу Триполи и её окрестности. В последние месяцы войска Хафтара ведут наступление, в ходе которого заняли ряд территорий.

Правительство Сараджа поддерживает Турция, которая начала отправку своих войск в Ливию. Хафтар пользуется поддержкой Египта и Объединённых арабских эмиратов. На его стороне - как утверждают многочисленные источники - воюют также бойцы российских частных военных компаний, хотя официальная Москва утверждает, что не поддерживает ни одну из сторон.

На прошлой неделе переговоры о ливийском урегулировании в Москве завершились безрезультатно - Хафтар отказался подписать документ об условиях перемирия. В четверг министр иностранных дел Германии Хайко Маас встретился с генералом в Бенгази на востоке Ливии и после встречи заявил, что генерал согласился заключить перемирие и соблюдать режим прекращения огня. Однако накануне по приказу Хафтара лояльные ему силы взяли под контроль морские терминалы на восточном побережье страны и прекратили отгрузку нефти, доходы от которой поступали в распоряжение правительства в Триполи.

Сарадж, в свою очередь, в интервью германской прессе заявил, что в случае провала переговоров будет призывать к отправке в Ливию международного миротворческого контингента.

Представитель Госдепартамента заявил, что у США весьма умеренные ожидания от сегодняшней конференции.