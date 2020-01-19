Защита Трампа считает импичмент "вмешательством в выборы 2020 года"

В Соединённых Штатах обе стороны разбирательства по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа в субботу представили юридические аргументы в защиту своей позиции.

В документе на 111 страницах, подготовленном демократами, членами Палаты представителей, которые будут представлять в Сенате сторону обвинения, утверждается, что Трамп допустил такие нарушения своей присяги, которые несовместимы с пребыванием в должности президента. Демократы считают, что он своими действиями поставил под угрозу безопасность страны и конституционный строй. Трамп обвиняется по двум статьям - о злоупотреблении полномочиями и о воспрепятствовании расследованию Конгресса. В центре обвинения - давление на власти Украины, которое, как утверждается, оказывалось по распоряжению Трампа для того, чтобы лично он получил политические выгоды.

Юридическая команда президента в ответ выпустила заявление всего на 6 страницах. Юристы назвали обвинения против Трампа "опасной атакой" на американцев и на их избирательные права, утверждая, что главная их цель - пересмотр результатов выборов 2016 года и вмешательство в предстоящие в этом году выборы. В статьях обвинения нет указания на какое-либо преступление или нарушение законодательства, а следовательно, они противоречат конституции, утверждается в заявлении юристов Пэта Сиполлоуни и Джея Секьюлоу от имени Трампа. В нём также подтверждается, что Трамп категорически отвергает оба обвинения - о чём президент ранее говорил неоднократно.

К команде, которая будет защищать Трампа, присоединились также бывшие спецпрокуроры в деле об импичменте 42-го президента США Билла Клинтона Кеннет Стар и Роберт Рэй. Вместе с ними к команде присоединился и 81-летний адвокат Алан Дершовиц, среди клиентов которого – голливудский продюсер Харви Вайнштейн, обвинявшийся в изнасиловании боксёр Майк Тайсон и американский футболист О. Джей Симпсон, который обвинялся в убийстве жены. Дершовиц заявил, что сам он убеждённый демократ и как избиратель не будет рад, если Трамп будет оправдан, однако будет защищать президента, поскольку, по его словам, его действия не подпадают под импичмент, и отстранение президента от должности может создать опасный прецедент.

Рассмотрение дела действующего президента США по существу начнётся в Сенате во вторник, 21 января. Сенаторы и Верховный судья США Джон Робертс уже приведены к присяге.

Для отрешения президента от должности необходимы голоса двух третей сенаторов. Большинство в Сенате принадлежит Республиканской партии, от которой Трамп был избран на пост президента. Пока никто из республиканцев не поддержал обвинения.

Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Ни один из президентов не был в результате отстранён от должности.