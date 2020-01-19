Умер один из основателей группы "Ляпис Трубецкой"

В Минске на 46-м году жизни умер один из основателей рок-группы "Ляпис Трубецкой", её бессменный гитарист Руслан Владыко.

6 июня прошлого года на музыканта напали неизвестные, избили и ограбили его. В результаты нападения Владыко получил тяжёлую черепно-мозговую травму и впал в кому. С того дня в сознание он не приходил.

Руслан Владыко играл в группе "Ляпис Трубецкой" со времени её основания в 1989 году. В 2014-м группа распалась на два коллектива – Trubetskoy и Brutto. Лидер "Ляписа" Сергей Михалок ушёл во второй проект, Владыко до дня нападения на него играл в первом.