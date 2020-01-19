Space X провела успешное испытание "аварийного спасения экипажа"

Испытания модели корабля "Крю-Дрэгон" с тремя манекенами на борту проведено в воскресенье, 19 января. Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал (Флорида). Эксперимент с запланированной "аварией" ракеты-носителя провела американская частная компания "Спейс-Х". Это заключительный этап испытаний пилотируемого корабля, после которого "Крю-Дрэгон" должен получить разрешение на полёты с экипажами.



Испытательный полёт намеренно запрограммирован как неудачный, чтобы проверить надёжность системы эвакуации астронавтов при аварии на начальной траектории вывода аппарата на орбиту. Разгонные блоки отключились на высоте 19 километров над Атлантическим океаном – через полторы минуты после старта. В этот момент капсула с манекенами отделилась от носителя на сверхзвуковой скорости и начала спуск. Раскрылись четыре парашюта, чтобы обеспечить мягкое приводнение корабля.

В отличие от предыдущих полётов, когда разгонные блоки возвращались на Землю для повторного использования, в сегодняшних испытаниях их возвращение не предусмотрено. Цель эксперимента – проверка систем жизнеобеспечения и спасения человека в гипотетической аварийной ситуации, которая возникла бы в первые минуты после старта. Именно на этом этапе вывод на орбиту может оказаться уже невозможным, аварийное возвращение на Землю сопровождается экстремальными перегрузками.

В США ещё две компании создают свои космические корабли для доставки экипажей на МКС, а также для полётов на Луну и – в более отдалённом будущем – на Марс.