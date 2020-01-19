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Джонсон предостерёг Путина от повторения "агрессивных действий"

Участники конференции по Ливии, Берлин, 19 января 2020

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон использовал свою первую встречу в качестве премьер-министра с Владимиром Путиным, чтобы предостеречь его от «агрессивных» действий России на британской территории, отмечает Международное французское радио.

Два лидера встретились в Берлине, в перерыве международной конференции по Ливии. Джонсон назвал отравление бывшего агента Сергея Скрипаля "неосторожным использованием химического оружия" и "наглой попыткой убийства невинных людей". Борис Джонсон предупредил российского лидера, что позиция Великобритании по "делу Скрипалей" не изменилась, сообщила пресс-служба премьер-министра Великобритании в коммюнике.

Нормализации межгосударственных двусторонних отношений не будет, пока Россия не прекратит действия, угрожающие Великобритании и её союзникам, – сказал Борис Джонсон.

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