Джонсон предостерёг Путина от повторения "агрессивных действий"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон использовал свою первую встречу в качестве премьер-министра с Владимиром Путиным, чтобы предостеречь его от «агрессивных» действий России на британской территории, отмечает Международное французское радио.



Два лидера встретились в Берлине, в перерыве международной конференции по Ливии. Джонсон назвал отравление бывшего агента Сергея Скрипаля "неосторожным использованием химического оружия" и "наглой попыткой убийства невинных людей". Борис Джонсон предупредил российского лидера, что позиция Великобритании по "делу Скрипалей" не изменилась, сообщила пресс-служба премьер-министра Великобритании в коммюнике.



Нормализации межгосударственных двусторонних отношений не будет, пока Россия не прекратит действия, угрожающие Великобритании и её союзникам, – сказал Борис Джонсон.