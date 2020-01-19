В Бейруте за последние дни пострадали сотни простестующих

В Бейруте полиция применила слезоточивый газ, водомёты и резиновые пули против сотен демонстрантов у здания парламента. Агентство AP сообщило, что не менее 114 человек были ранены. "Красный Крест" и Гражданская оборона Ливана сообщили о 47 пострадавших, направленных в больницы для осмотра и лечения. Большая часть ранений - от резиновых пуль, которые попали некоторым манифестантам в лицо или грудь, сообщали репортёры.



Демонстранты бросали в полицию камни и другие предметы. Несколько протестующих пытались преодолить ограждение, которое отделяло их от полицейских. Сотни других, скандируя "революция", собрались у полицейских ограждений, которые не позволяли манифестантам пройти в сторону парламента.



Армейские подразделения были размещены на соседних улицах, протестующие пытались их приветствовать. Через несколько минут армия отступила, после чего возобновились столкновения демонстрантов с полицией.



Во время столкновений в субботу 377 человек получили травмы или ранения. 120 были доставлены в больницы. Командование силами безопасности сообщило, что среди военнослужащих ранения и травмы получили 142 человека.



Волнения в Ливане нарастают по мере роста недовольства населения углубленияем финансового кризиса и спадом в экономике.