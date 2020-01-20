"Коммерсантъ" рассказал об источниках дохода семьи Михаила Мишустина

Семья главы правительства России Михаила Мишустина владеет активами в сотни миллионов рублей и ежегодно получает доход в десятки миллионов рублей от инвестирования в депозиты, пишет в понедельник газета "Коммерсантъ" без ссылок на источники.

Недвижимость, как пишет газета, Мишустин приобрел за счет средств, полученных во время работы в "Международном компьютерном клубе" в 1990-е годы.

Когда Мишустин в начале 2000-х годов стал заместителем министра по налогам и сборам, он получил от управления делами президента квартиру на Трехгорном Валу в Москве. Газета называет квартиру "компенсацией за невысокую зарплату". В 2005 году Михаил Мишустин и его жена Владлена подарили квартиру, земельный участок и дом своим детям. В 2010-е годы они скрыли имена собственников в реестре недвижимости, теперь она записана на Российскую Федерацию. "Коммерсантъ" утверждает, что такая рекомендация есть в законе от 1995 года.

В 2008 году Михаил Мишустин начал работать в инвесткомпании UFG. В 2009 году, судя по декларации, его зарплата в компании составила 79 миллионов рублей (2,5 миллиона долларов), но, по мнению издания, доход был выше за счет бонусов по сделкам. В 2010 году Мишустин вернулся на госслужбу и возглавил Федеральную налоговую службу. Как пишет "Коммерсантъ", он передал имеющиеся активы своей супруге, после чего она начала получать дивиденды. Затем активы продали, за что в 2015-2016 годах Владлена Мишустина получила 310 миллионов рублей .

Как писали "Открытые медиа", семья Михаила Мишустина владеет 2,6 гектара земли в подмосковном поселке "Коттон Вэй", расположенном на Николиной горе на Рублево-Успенском шоссе. По информации издания, семье Мишустина принадлежит пять жилых домов общей площадью 2456,7 кв. м. Площадь двух самых больших из них — 861,2 и 741,4 кв. м.

Стоимость земли и участков, по оценке "Открытых медиа", достигает 1,5 миллиарда рублей. Это больше, чем Михаил Мишустин, согласно его декларации, заработал с 2010 года, когда стал руководителем Федеральной налоговой службы. За девять лет он заявил доход в 213 миллионов рублей, а его супруга Владлена Мишустина — 790 миллионов рублей.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный 16 января потребовал, чтобы Михаил Мишустин объяснил, как его жена с 2010 года заработала почти 800 миллионов рублей. По данным базы "СПАРК-Интерфакс", она не владеет никакой компанией и не зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. На публикацию "Коммерсанта" Навальный пока не отреагировал.