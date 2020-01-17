Радио Свобода выяснило, что сестра нового премьер-министра России отдыхала со своей семьей в одном из отелей шикарного курорта на итальянском острове Сардиния, прилетев туда на бизнес-джете. Этот курорт незадолго до их поездки был куплен российским олигархом, предположительно, чтобы привлечь в него клиентов из числа топ-менеджмента "Роснефти", с руководством которой уже в то время был хорошо знаком тогдашний глава Федеральной налоговой службы. Рядом с курортом расположен крупнейший в Европе НПЗ, крупную долю в котором за 2 года до этого "Роснефть" приобрела у итальянского семейства нефтепромышленников Моратти, владельцев знаменитого футбольного клуба "Интер".

На уходящей неделе издание "Открытые Медиа" написало об аккаунтах родной сестры Михаила Мишустина Натальи Стениной-Мишустиной и ее сыне (племяннике премьер-министра) Михаиле Стенине. На Наталью Стенину, как выяснило издание, записано значительное число активов самого Мишустина.

Аккаунт Михаила Стенина был закрыт для публичного просмотра 16 января, но еще до этого Радио Свобода удалось изучить его содержимое. В этом аккаунте мы нашли ссылку на профиль еще одной племянницы нового премьер-министра, сестры Михаила и младшей дочери Натальи Стениной, С. Стениной (мы не публикуем ее имя и ссылку на аккаунт, так как девочка еще не достигла совершеннолетия).

Школы на Женевском озере

Фотографии из аккаунта племянницы премьер-министра подтверждают, что и эта часть семьи Михаила Мишустина может позволить себе достаточно шикарный образ жизни. В частности, С. сменила уже две швейцарские частные школы. Судя по логотипу на школьной форме на имеющихся в альбомах С. фотографиях, как минимум три года, с 2014 по 2016 год, девочка училась в школе Préfleuri, расположенной в швейцарских Альпах неподалеку от Женевского озера, в районе лучших европейских лыжных курортов. Один учебный год в этой школе с полным пансионом обходится в 65 тысяч франков – больше 4 миллионов рублей (прайс-лист, .pdf).

Теперь, судя по аккаунту С. Стениной в Фейсбуке, который также удалось обнаружить Радио Свобода, девочка учится уже в другом заведении – Collège Champittet в Лозанне. Обучение в этом колледже (прайс-лист, .pdf) стоит от 24300 до 31900 швейцарских франков в год в зависимости от класса, но без проживания, за которое нужно дополнительно заплатить 54500 франков в год (1 франк примерно равен одному доллару). Если исходить из того, что у семьи Мишустиных нет своей недвижимости на Женевском озере, обучение племянницы обходится им сейчас не менее, чем в 80 тысяч франков в год – более, чем в 5 миллионов рублей.

"Пансионат" Роснефти на Сардинии

Еще большее любопытство вызывают несколько фотографий, выложенных С. Стениной в ее аккаунте во "ВКонтакте" 15 августа 2015 года. На одной из них она находится на борту бизнес-джета, на нескольких других отдыхает на пляже и едет в машине в компании мальчика, который заметно младше нее.

Судя по стаканчику с мороженым, который держит племянница премьер-министра на одной из фотографий (на стаканчике хорошо видна надпись "Sardegna"), этот фотосет посвящен ее поездке на итальянский остров Сардиния – излюбленное место отдыха российских олигархов и чиновников.

По деталям декора салона частного самолета Радио Свобода установило, что это бизнес-джет Bombardier, скорее всего, модель Challenger 850, во всяком случае с таким интерьером эта модель рекламируется на некоторых российских сайтах.

Впрочем, это может быть и другой самолет линейки джетов Bombardier: их внутренний декор может отличаться даже в рамках одного модельного ряда. Кому принадлежал (или кем был арендован) борт, на котором летала на Сардинию С. Мишустина, Радио Свобода пока установить не удалось. Примечательно, что, по данным Reuters, тем же летом Сардинию трижды посещал самолет Bombardier Global 6000, принадлежащий компании "Роснефть", а на острове одновременно с племянницей Мишустина бывшая жена Игоря Сечина Ольга Сечина.

Мы не знаем, были ли связаны визиты на Сардинию Сечиной и племянницы главы ФНС Михаила Мишустина, зато смогли выяснить, где именно последняя останавливалась на острове. По деталям логотипа на стаканчике мороженого в ее руках мы установили, что это был курорт Forte Village на южной оконечности Сардинии, недалеко от города Кальяри. Это пятизвездочный курорт, один из самых дорогих и шикарных на острове, имеющий в своем составе несколько пятизвездочных и четырехзвездочных гостиниц, а также отдельные виллы. Одна ночь в них обходится в зависимости от типа размещения в 1400-2000 евро на человека при минимально разрешенном сроке бронирования в 7 дней.

Сайт курорта доступен на русском языке, и это не случайно: осенью 2014 его приобрел российский предприниматель, совладелец "Русской платины" и президент "Группы Альянс" Муса Бажаев, 157-й номер в российском списке Форбс 2019 года. Итальянские СМИ утверждали, что за право купить Forte Village Бажаеву пришлось побороться с "Газпромом", а решился на сделку он в надежде привлечь на курорт сотрудников компании "Роснефть". Менее, чем в 20 километрах от курорта расположен крупнейший в Европе нефтеперерабатывающий завод Saras. В 2013 году "Роснефть" приобрела в этом НПЗ, принадлежащем одной из самых богатых семей италии, Моратти, 20-процентную долю. В 2017 году "Роснефть" объявила, что планирует избавиться от итальянского актива сославшись на режим экономических санкций.

В российских СМИ отмечалось, что Муса Бажаев приобрел за 180 миллионов евро итальянский курорт, несмотря на то, что в то же время попросил о выделении из российского бюджета кредита на 220 миллиардов рублей для освоения нового никелевого месторождения. Журналисты Рен-ТВ тогда высказывали предположение, что такие запросы могут лоббироваться через вице-премьера Аркадия Дворковича, который регулярно отдыхает в Forte Village.

Итак, в октябре 2014 года Муса Бажаев приобретает курорт на Сардинии, предположительно, в надежде привлечь клиентов из "Роснефти", а уже летом 2015 года на него частным самолетом отправляются отдыхать члены семьи главы ФНС Михаила Мишустина. Кто именно, помимо племянницы Мишустина был в той "туристической группе", Радио Свобода установить не удалось, однако, мальчик, с которым она запечатлена на нескольких фотографиях с Сардинии, имеет примерно тот же возраст, что и младший сын премьер-министра и – насколько можно судить по имеющимся в распоряжении Радио Свобода снимкам – напоминает его внешне. Своих братьев этого возраста у С. Стениной нет.

Кроме того, по данным Forbes, Муса Бажаев владеет бизнес-джетом Bombardier Global Express XRS, это близкая модель к Bombardier Challenger 850.

Ранее российские журналисты отмечали, что семья Михаила Мишустина имеет тесные связи с топ-менеджерами "Роснефти". Илья Шуманов (Transparency International – Россия) и журналист Анастасия Горшкова указывали, что Мишустин занимался восстановлением храма Спаса Нерукотворного Образа в селе Уборы неподалеку от своего дома. Среди учредителей фонда по восстановлению можно найти Наталью Стенину, и бывшего министра РФ по налогам и сборам, нынешнего члена правления "Роснефти" Геннадия Букаева. В то же время, Стенина связана с Андреем Бокаревым, совладельцем УГМК: сестра Мишустина и Бокарев являются соучредителями фонда поддержки развития образования, милосердия и спорта "Промис" и одинцовского хоккейного клуба "Спортима", в котором играл нынешний премьер-министр. Бокарев близко знаком с Игорем Сечиным: они входят в набсовет клуба ЦСКА (его членом является и сам Мишустин) и вместе охотятся. Гостями дорогого курорта, который его владелец планировал превратить в своеобразный "пансионат" для Роснефти, были родственники не просто главы ФНС, но и человека, близко связанного с топ-менеджментом этой компании, причем в то же самое время на Сардинии отдыхала и семья главы Роснефти Игоря Сечина.