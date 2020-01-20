Связанные с Пригожиным компании займутся добычей нефти в Сирии

Две российские компании "Велада" и "Меркурий", связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, займутся разработкой трех блоков газовых и нефтяных месторождений в Сирии, пишет "Новая газета".

В декабре 2019 года парламент Сирии принял законы о договорах с этими двумя российскими компаниями. Общая площадь месторождений по контрактам достигает 12 тысяч квадратных километров, а запасы газа, по оценке властей Сирии, составляют три четверти триллиона кубометров.

Фирмы "Велада" в 2015 году учредила Екатерина Трофимова, сотрудница компании "Конкорд менеджмент и консалтинг", связанной с Пригожиным. В 2018 году Трофимова уволилась и уехала в США. Она сообщила изданию, что по просьбе бухгалтерии "Конкорда" за дополнительное вознаграждение оформила "Веладу" на себя и играла в компании номинальную роль. После ухода Трофимовой компанию возглавила студентка Дарья Барановская. Она не ответила на вопросы газеты.

"Меркурий", по данным издания, в 2015-2018 годах обеспечивал питанием военных на Дальнем Востоке. Затем компания занялась разведкой месторождений в Сирии. О том, что "Меркурий" связан со структурами Пригожина, в феврале 2019 года сообщало "Настоящее время". Сирийские власти говорили, что сотрудничают с этой фирмой с 2017 года.

"Новая газета" отмечает, что в 2016 году компания "Евро Полис", связанная с так называемой ЧВК "Вагнер", договорилась с властями Сирии, что освободит нефтяные и газовые месторождения от контроля джихадистов в обмен на четверть от объема последующей добычи. По информации издания, правительство Сирии ратифицировало это соглашение в мае 2017 года. Месторождения расположены на левом берегу Евфрата в районах, контролируемых официальным Дамаском и его союзниками, в числе которых Россия.

Структуры Евгения Пригожина, по оценке газеты, ежемесячно получают в Сирии ресурсы стоимостью около 20 миллионов долларов. Издание предполагает, что указанные две фирмы — это только часть компаний, участвующих в сирийском проекте. В пресс-службе компании "Конкорд" заявили, что "Велада" и "Меркурий" не имеют отношения к структурам Евгения Пригожина.

Пригожин, которого называют "поваром Путина" - его компании занимались организациями питания в Кремле - по многочисленным свидетельствам, имеет прямое отношение к деятельности частных военных компаний, в том числе ЧВК Вагнера. Потери этой ЧВК в Сирии в 2015–2019 годах оценить сложно. По данным "Новой газеты", известно о 8 погибших осенью 2015 года и о 25 погибших в 2016 году. В 2017 году погибло не менее 10 бойцов группы. Самые значительные потери, однако, группа понесла в феврале 2018 года в результате удара американской авиации под Хишамом при попытке захвата нефтеперерабатывающего завода: погибло от 60 до 200 человек. Примерно втрое больше человек получили различные ранения и контузии. МИД России тогда признал факт гибели и ранений десятков россиян, но отметил, что они находились в Сирии как частные лица.