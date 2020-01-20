На троих участников шествия памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой составлены протоколы о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Об этом "МБХ медиа" рассказала адвокат "ОВД-Инфо" Ольга Пельше. Сама акция прошла в Москве 19 января, она была согласована с властями.

По словам адвоката Пельше, Александра Каприлова, Марию Фадееву и Дмитрия Ярцева обвиняют в том, что они пришли на мероприятие "организованной группой, ввосьмером, включая пятерых несовершеннолетних", несли плакаты не по тематике митинга и привлекали к себе внимание. Адвокат утверждает, что на митинге не было несовершеннолетних, однако компания гулявших подростков пересеклась с шествием.

Активисты несли баннеры с лозунгами: "ЛГБТ против репрессий", "Свободу Цветковой" и "Свободу Мишель". При этом сотрудники полиции проверяли все плакаты до начала шествия, и все они были допущены на митинг, уточнила Пельше.

Всего в ставшем уже традиционным антифашистском шествии памяти Маркелова и Бабуровой приняли участие около полутора тысяч человек. Не менее 10 участников акции были задержаны. Радио Свобода вело прямую трансляцию мероприятия.