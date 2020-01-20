Глава Мордовии обвинил журналистов в том, что они мешают ему работать

Глава Мордовии Владимир Волков обвинил местных журналистов в том, что они мешают ему работать и улучшать жизнь людей. Соответствующее заявление Волков сделал во время собрания, посвящённого Дню печати.

Чиновник сказал, что в последние несколько месяцев со стороны журналистов "усилились атаки" персонально на него. Волков назвал это провокацией, цель которой – помешать работе по улучшению жизни в Мордовии, которую проводят власти под его руководством. Также Волков назвал журналистов "непокорными". Отмечается, что свою речь глава республики читал по бумаге.

В воскресенье глава Чувашии Михаил Игнатьев, во время выступления на Дне печати в Чебоксарах, призвал "мочить" журналистов и блогеров, которые критикуют власти. Позднее он извинился, назвав себя "человеком с доброй душой".