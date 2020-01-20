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СК не нашёл виновных в самосожжении учёного из Ижевска

Альберт Разин

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Управление Следственного комитета по Удмуртии прекратило уголовное дело о доведении до самоубийства ижевского учёного Альберта Разина.

"Вины ни должностных лиц, ни физических лиц не установлено", – сообщили в ведомстве.

79-летний учёный, кандидат философских наук и активный участник удмуртского национального движения "Удмурт Кенеш", летом прошлого года обратился с открытым письмом к Госсовету Удмуртии с требованием не поддерживать законопроект об отмене обязательного изучения языков коренных народов России в средних школах.

В сентябре Альберт Разин вышел к зданию Госсовета с плакатом, на котором были написаны строки Расула Гамзатова: "И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть". После пикета он облил себя бензином и поджёг.

Учёного доставили в республиканскую больницу в критическом состоянии с ожогами почти 100% тела. Он был введён в медикаментозный сон, но спустя несколько часов скончался.

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