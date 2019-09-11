В Удмуртии завели уголовное дело по факту самосожжения учёного

В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту самосожжения учёного Альберта Разина возле здания Госсовета республики.

Источник агентства "Интерфакс" в местной прокуратуре сообщил, что дело заведено по статье "Доведение до самоубийства".

Во вторник утром Разин вышел с пикетом к зданию Госсовета с плакатами, на одном из которых были написаны строки Расула Гамзатова: "И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть". По словам друзей учёного, перед сессией парламента он хотел раздать депутатам свои требования. В какой момент планы Разина изменились – пока не ясно, но вместо раздачи листовок он облил себя бензином и поджёг.

Учёного доставили в республиканскую больницу в критическом состоянии с ожогами почти 100% тела. Он был введён в медикаментозный сон, но спустя несколько часов скончался.

После случившегося заседание Госсовета было перенесено на 24 сентября.

Альберту Разину было 79 лет. Он – кандидат философских наук, доцент, заслуженный деятель науки Удмуртии, активный участник удмуртского национального движения "Удмурт Кенеш". Летом прошлого года Разин обратился с открытым письмом к председателю Госсовета Удмуртии Алексею Прасолову и депутатам Госсовета с требованием не поддерживать законопроект об отмене обязательного изучения языков коренных народов России в средних школах, направленный Госдумой для оценки в регионы.

В июле президент России Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям заявил о недопустимости принуждения школьников изучать другие языки народов России, кроме русского. Это вызвало недовольство в нескольких республиках – в частности, в Удмуртии. По результатам всероссийских переписей населения 2002-го и 2010 годов, за 8 лет количество людей, владеющих удмуртским, сократилось на 30% – с 463 тысяч человек до 324 тысяч.