Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости - мир

В Ираке возобновились антиправительственные протесты. Ранены десятки человек

Антиправительственные протесты, Ирак. 20 января 2020

Смотреть комментарии

В Ираке во время массовых протестов в понедельник погибли двое полицейских, десятки демонстрантов были ранены. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на медиков и сотрудников силовых структур.

Участники протестов на площади Тайаран в Багдаде бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью и камни. В других городах на юге Ирака сотни демонстрантов поджигали покрышки и блокировали основные дороги. Сотрудники полиции применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Антиправительственные протесты в Ираке, 20 января 2020
Embed
Антиправительственные протесты в Ираке, 20 января 2020

No media source currently available

0:00 0:01:03 0:00

Антиправительственные волнения возобновились после нескольких недель затишья. Демонстранты заявляют, что премьер-министр Адиль Абдул-Махди не выполнил своих обещаний, включая формирование нового правительства, подотчетного иракцам.

Ранее Адиль Абдул-Махди пообещал провести перестановки в правительстве, а также реализовать реформы в социальной сфере. Однако демонстранты стали требовать отставки всего правительства.

В конце ноября 2019 года Абдул-Махди объявил о своей отставке. В настоящее время он находится в должности временно исполняющего обязанности премьера.

Антиправительственные демонстрации в Ираке продолжаются с начала октября. Жители Багдада и городов на юге страны выступают против коррупции, безработицы и иностранного вмешательства.

Всего в ходе протестов в Ираке были убиты более 450 человек, тысячи получили ранения.

  • В начале января в результате авиаудара США в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Тегеран ответил ракетным ударом по двум иракским военным базам с американскими военными. Эти события подчеркнули влияние иностранных держав - особенно Ирана и США - в Ираке.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG