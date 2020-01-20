В Ираке во время массовых протестов в понедельник погибли двое полицейских, десятки демонстрантов были ранены. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на медиков и сотрудников силовых структур.

Участники протестов на площади Тайаран в Багдаде бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью и камни. В других городах на юге Ирака сотни демонстрантов поджигали покрышки и блокировали основные дороги. Сотрудники полиции применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Антиправительственные волнения возобновились после нескольких недель затишья. Демонстранты заявляют, что премьер-министр Адиль Абдул-Махди не выполнил своих обещаний, включая формирование нового правительства, подотчетного иракцам.

Ранее Адиль Абдул-Махди пообещал провести перестановки в правительстве, а также реализовать реформы в социальной сфере. Однако демонстранты стали требовать отставки всего правительства.

В конце ноября 2019 года Абдул-Махди объявил о своей отставке. В настоящее время он находится в должности временно исполняющего обязанности премьера.

Антиправительственные демонстрации в Ираке продолжаются с начала октября. Жители Багдада и городов на юге страны выступают против коррупции, безработицы и иностранного вмешательства.

Всего в ходе протестов в Ираке были убиты более 450 человек, тысячи получили ранения.