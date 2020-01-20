Путин внес в Госдуму законопроект об изменении Конституции

Президент России Владимир Путин в понедельник внёс в Госдуму проект закона об изменении Конституции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, представителями президента при рассмотрении документа в Госдуме назначены сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию — член Совета Федерации Андрей Клишас, глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения Талия Хабриева.

В размещенном на сайте Госдумы документе предлагается определить роль и статус Госсовета, который "должен иметь самостоятельное значение". Для этого предлагается принять федеральный закон о Госсовете, а в Конституции прописать принцип его формирования и ключевые вопросы его статуса. Также авторы поправок предложили расширить полномочия парламента, сократив полномочия президента (палаты в этом случае получат возможность утверждать членов правительства). При этом за президентом предложено оставить контроль за деятельностью правительства и руководство вооруженными силами и правоохранительными органами.

Госдума должна получить право утверждать председателя правительства, вице-премьеров и министров. Президент при этом будет обязан их утвердить. Утверждать всех глав силовых ведомств глава государства сможет только при консультации с Советом Федерации.

В Конституции предлагается закрепить минимальный размер оплаты труда и индексацию пенсий. Помимо этого предлагается закрепить приоритет основного российского закона над международными договорами. "В целях защиты государственного суверенитета законопроектом предлагается установить, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в истолковании, приводящем к их расхождению с Конституцией Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке.

В законопроекте также прописаны требования к членам парламента и судьям. Авторы поправок предложили усилить требования к кандидатам на президентский пост и расширить полномочия Конституционного суда (согласно документу, КС будет проверять принятые парламентом законы на конституционность). Всего предложено было внести изменения в 14 статей Конституции.