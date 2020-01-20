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Лицом к событию

Бешеный путинский принтер

Владимир Путин и Дмитрий Песков в Осаке. Июнь 2019

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"Экстренно!" Экстренно соберется Дума во вторник, чтобы рассмотреть пакет поправок к Конституции, внесенный Владимиром Путиным. Дмитрий Песков сообщает, что "форма голосования по этим поправкам будет определена отдельным законом". Рабочая группа из депутатов и общественников оформила своим письмом Путину его же собственные предложения. События развиваются стремительно. Куда они все так спешат? Возможно, это понятно политикам Владимиру Милову и Александру Гнездилову, которые примут участие в передаче "Лицом к событию". А также: Лиза Пескова утверждает, что в московских протестах виноваты правоохранители. Яблоки падают далеко от яблонь, особенно те, которых яблони отправляют учиться за рубеж? В это части программы к нам присоединится из Лондона Екатерина Никитина, основатель тамошнего журнала для молодежи "Зима". Ведет программу Елена Рыковцева.

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