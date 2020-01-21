Белоруссия закупила норвежскую нефть как альтернативу российской

Белоруссия закупила 80 тысяч тонн нефти в Норвегии. Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на государственный концерн "Белнефтехим".

Нефть поставят 22 января через Клайпедский порт. По железной дороге сырье будет доставлено в Витебскую область для переработки на заводе "Нафтан". Это один из двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов, который обеспечивает переработку поступающей из России нефти - около 18 миллионов тонн в год - и её дальнейший реэкспорт в страны Евросоюза. На экспорт уходит порядка 60 процентов продукции завода.

С 1 января Россия перестала поставлять нефть в Белоруссию из-за разногласий по цене на сырье. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил найти альтернативу российской нефти.

К середине января правительство Белоруссии направило коммерческие предложения о покупке нефти на Украину, в Польшу, Казахстан, Азербайджан и страны Балтии.