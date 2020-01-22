Самый туманный суд в мире. Роман Арбитман – о слепоте и глухоте

Саратовская общественность взбудоражена: и на судей теперь найдется управа! Сам глава Следственного комитета Александр Бастрыкин недавно попросил у Высшей квалификационной коллегии судей разрешения возбудить дело против судьи из Саратова. Если разрешение будет дано (а оно, скорее всего, будет дано), то судья Александр Никитин может быть привлечен к уголовной ответственности и даже, чем черт не шутит, сесть на скамью подсудимых – по части 1 статьи 264 УК РФ (“Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека”).

Приятно, черт возьми, что повязка на глазах Фемиды позволяет ей быть беспристрастной настолько, что даже судья, если виноват, сможет ответить по закону! Однако это в теории. Согласно статистике Верховного суда России, "за последние пять лет более 1,6 тысячи судей привлекались к дисциплинарной ответственности: 34% из них получили замечания, 54% было вынесено предупреждение. И лишь 125 человек, то есть 12%, сложили с себя полномочия". Речь, заметим, идёт о дисциплинарной, то есть самой мягкой из видов ответственности. Что уж говорить об уголовном судопроизводстве, где до реальных сроков для судей почти никогда не доходит! Откройте провинциальную хронику – убедитесь в этом сами.

В Краснодаре, например, судья, сбивший на автомобиле девушку, избежал уголовного наказания. В Сочи судья по гражданским делам, хоть и был признан виновным, уголовного наказания в конечном счете не понёс. В Волгоградской области судью, нарушившего сразу несколько законов, приговорили к штрафу, да и тот был отменен из-за амнистии. Под амнистию попал и отставной судья из Твери, сбивший женщину и скрывшийся с места ДТП. В Чувашии пьяный судья, избивший пенсионерку, остался на свободе. В Челябинске бывший судья, подозреваемый в педофилии, всего только лишен пенсионных привилегий…

Мысль о том, что в нынешней России нет независимого суда – в классическом понимании этого выражения, – давно выглядит банальной

Даже если на действующих или бывших судей и заводят дела, то, как правило, за то, что они натворили во внеслужебное время (чаще всего за рулём). А вот если бы они, например, никому бы не нанесли нетрезвых побоев и ни на кого бы не наехали всеми колесами, а совершали беззаконные поступки на своем посту, одетые в мантии, вряд ли тот же Бастрыкин настаивал бы на привлечении их к ответственности. Потому что работа такая. Ну действительно, зачем создавать прецедент и беспокоить всякими мелочами? Люди же стараются как могут…

Мысль о том, что в нынешней России нет независимого суда – в классическом понимании этого выражения, – давно выглядит банальной. Никто, кроме записных "кремлеботов", уже всерьез не оспаривает тот факт, что судебная власть встроена в "вертикаль" и стала одной из поддерживающих ее конструкций. Впрочем, избитость истины не отменяет ее содержания. Хорошо известно, что судебные решения по знаковым делам принимаются, по большей части, не в судебных совещательных комнатах и не людьми в черных мантиях, а совсем другими людьми и в других, более просторных, кабинетах. За эту встроенность в систему судьи получают почти такую же индульгенцию, какую в романе Дюма кардинал Ришелье выписывал леди Винтер. Что бы они ни сделали, как бы ни оскандалились, всё будет тихо списано как совершенное "во благо государства".

Давайте вспомним, имена каких судей сегодня на слуху и чем они знамениты? Вот есть в Москве, например, Виктор Данилкин. Именно он приговорил Михаила Ходорковского и Платона Лебедева к 14 годам колонии по второму "делу ЮКОСа", а позже суд в Страсбурге счёл приговор несправедливым и уличил судью во множестве грубых отступлений от буквы закона. А вот Ольга Неделина, которая в рамках того же процесса многократно продлевала срок содержания под стражей тяжело больному Василию Алексаняну (от него ждали показаний против Ходорковского, но Алексанян отказался и вскоре умер), а позже занималась "Болотным делом". Или вот, скажем, Алексей Криворучко, которого считают одним из виновных в смерти Сергея Магнитского.

Фемида в России сегодня не только слепа, но и глуха. Ей можно в самое ухо кричать о том, какой урон нанесли стране и Виктор Николаевич, и Ольга Анатольевна, и Алексей Вячеславович, и многие их коллеги, столь же знаменитые по сходным причинам. Не слышит. И позволяет всей милой компании благополучно сохранять статус судей. Никакой Следственный комитет не потревожит этих заслуженных людей.

В пьесе Александра Островского "Гроза" странница Феклуша рассказывала о дальних краях, где царствуют "Махнут турецкий" и "Махнут персидский", которые "что ни судят, всё неправильно", поскольку каждый из них по определению "судья неправедный". Право же, сегодня Феклуше можно было бы не ездить далеко, чтобы делать такие выводы. Даже людей с песьими головами при желании в российской столице можно найти. Только дайте им команду – гавкнут из всех стволов, никому мало не покажется…

Бывший арбитражный судья Александр Никитин, думаю, может особо не волноваться о своей судьбе. Обращение Бастрыкина, скорее, ритуальный жест, а не обещание неприятностей. Судейская корпорация крепка. Провинциальная общественность об этом деле скоро забудет, и всё потихоньку рассосется. Чай, не в первый раз. В мире есть дела поважнее. Может, даже и водительские права не отберут.

Роман Арбитман – саратовский писатель

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