Суд Бурятии отказался отменить итоги выборов мэра Улан-Удэ

Председатель бурятского отделения КПРФ Вячеслав Мархаев проиграл суд об отмене результатов выборов мэра Улан-Удэ. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщил юрист Сергей Федоров.

Суд не удовлетворил требования политика к избирательной комиссии. По словам Федорова, с решением суда Мархаев не согласен и намерен его обжаловать.

Кроме того, Вячеслав Мархаев проиграл суд по иску МВД. Ведомство требовало признать высказывания Мархаева несоответствующими действительности и дать им опровержение на заседании Совета Федерации.

Поводом к судебному разбирательству стало выступление Мархаева в Совете федерации, в ходе которого он заявил о противоправных действиях полиции при задержании участников митинга в Улан-Удэ 12 сентября 2019 года. В частности о том, что блогера Дмитрия Баирова при задержании ударили обухом топора.

По словам Федорова, суд, несмотря на представленное защитой видео и показания 20 свидетелей, признал заявление Мархаева не соответствующим действительности, но опровержение в Совете Федерации ему давать не придётся.

В сентябре 2019 года Вячеслав Мархаев участвовал от КПРФ в выборах мэра Улан-Удэ, но проиграл. После выборов в городе началась стихийная акция протеста, участники которой потребовали в том числе повторного голосования. Акция продолжалась несколько дней, после чего её жестко разогнали сотрудники Росгвардии.