Ясноликий за $1300. В аэропорту Пулково продается "икона" Путина

В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково продается "икона" с ликом Владимира Путина. Об этом 20 января написал в твиттере председатель коллегии адвокатов "Призывник" Аркадий Чаплыгин. В переписке с Радио Свобода он подтвердил подлинность снимков.

Как написал Чаплыгин в комментариях к своему твиту, стоимость набора, в который также входит браслет с изображением российского президента и икона святого Николая Чудотворца, составляет 79 000 рублей (около 1300 долларов США). По данным "Фонтанки", портрет Путина в металлическом обрамлении – это, на самом деле, обложка ежедневника.

Несмотря на то, что сувенир из аэропорта Пулково формально не является иконой, такие иконы в России есть, например в храме секты "Воскрешающая Русь" в поселке Большая Ельня Новгородской области. Как сообщал в 2012 году "Коммерсант" со ссылкой на основательницу секты, "матушку Фотинью" (бывшую продавщицу красок для волос Светлану), в январе 2012-го "икона Путина" в Ельне "замироточила благодаря вере народа в особое предназначение премьер-министра и кандидата в президенты".