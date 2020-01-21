В правительстве РФ предложили принудительно лечить "пьющих"

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений предложила направлять на принудительное лечение россиян, которые неоднократно нарушали закон в состоянии алкогольного опьянения или выпивали в общественных местах. Соответствующий документ оказался в распоряжении газеты "Известия".
Согласно ему, комиссия кабмина поручила МВД и Минюсту до 1 марта проработать предложение о принудительном лечении и направить свои выводы в Минздрав. Конечная цель – внесение соответствующей статьи в Кодекс об административных правонарушениях.
В правительстве полагают, что предложенная мера поможет снизить масштаб злоупотребления спиртным в стране. Правом направлять пьющих в медицинские учреждения предлагается наделить суды.
- В июне 2019 года правительство России одобрило концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях, которую начали разрабатывать по поручению тогдашнего премьер-министра Дмитрия Медведева. До этого Медведев раскритиковал действующий административный кодекс за "громоздкость" и "сложность в применении". В правительстве обещали, что новая редакция КоАП вступит в силу в январе 2021 года.
- Неделю назад после оглашения послания президента Федеральному Собранию, в котором Владимир Путин объявил о внесении в Конституцию изменений, правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку. Новым премьер-министром назначен бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, однако до полной комплектации нового состава правительства предыдущий состав исполняет свои обязанности.
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