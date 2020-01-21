В правительстве РФ предложили принудительно лечить "пьющих"

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений предложила направлять на принудительное лечение россиян, которые неоднократно нарушали закон в состоянии алкогольного опьянения или выпивали в общественных местах. Соответствующий документ оказался в распоряжении газеты "Известия".

Согласно ему, комиссия кабмина поручила МВД и Минюсту до 1 марта проработать предложение о принудительном лечении и направить свои выводы в Минздрав. Конечная цель – внесение соответствующей статьи в Кодекс об административных правонарушениях.

В правительстве полагают, что предложенная мера поможет снизить масштаб злоупотребления спиртным в стране. Правом направлять пьющих в медицинские учреждения предлагается наделить суды.