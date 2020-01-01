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Археология

«Надо меньше пить!». Эфир в 18:05

Андрей Мягков в роли Жени Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!"

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Александр Немцов и Зоя Котельникова: как меняются алкогольные привычки россиян?

Согласно подсчетам ВОЗ и Минздрава, в России уже несколько лет подряд сокращается потребление алкоголя. Удалось ли победить традиции русского пьянства? Заменяют ли пиво и вино традиционную водку? Стала ли меньше пить молодежь? Как меняются алкогольные пристрастия жителей больших городов?

Гости программы: Александр Немцов, руководитель отдела Московского НИИ психиатрии МЗ РФ, и Зоя Котельникова, старший научный сотрудник лаборатории экономико-социологических исследований ВШЭ, доцент ВШЭ. Эфир в 18:05.

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