«Надо меньше пить!». Эфир в 18:05

Согласно подсчетам ВОЗ и Минздрава, в России уже несколько лет подряд сокращается потребление алкоголя. Удалось ли победить традиции русского пьянства? Заменяют ли пиво и вино традиционную водку? Стала ли меньше пить молодежь? Как меняются алкогольные пристрастия жителей больших городов?

Гости программы: Александр Немцов, руководитель отдела Московского НИИ психиатрии МЗ РФ, и Зоя Котельникова, старший научный сотрудник лаборатории экономико-социологических исследований ВШЭ, доцент ВШЭ. Эфир в 18:05.