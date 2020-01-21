Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Пресс-секретарь завода назвала CМИ "тварями" за статью о долгах

Судоремонтный завод, архивное фото

Смотреть комментарии

Пресс-секретарь мурманского судоремонтного завода, входящего в состав Объединённой судостроительной корпорации, назвала журналистов местного издания "Север.Пост" "пиндосовскими тварями". Такой комментарий Ольга Попова оставила в социальной сети "Вконтакте", отреагировав на статью о долгах перед сотрудниками завода.

Журналисты "Север.Пост" опубликовали информацию о том, что общая сумма долгов составляет 16 миллионов рублей, и что в связи с этим директора завода Евгения Зудина оштрафовали на 10 тысяч рублей.

В свою очередь, издание "Север.Реалии" сообщает, что в Объединённой судостроительной корпорации назвали высказывания Поповой в адрес журналистов "неэтичными" и "недопустимыми", пообещав разобраться в ситуации.

Ранее глава республики Мордовия Владимир Волков обвинил местных журналистов в том, что они мешают ему работать и улучшать жизнь людей, а глава Чувашии Михаил Игнатьев призвал "мочить" журналистов и блогеров, которые критикуют власти.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG