Штрафбат. С кем НЕ пойдет в разведку новый премьер

Путин и Мишустин чистят кабинет. Уходят Козак, Мединский, Скворцова, Орешкин и еще ряд казалось бы верных товарищей. За что их всех?! Обсуждают политики, экономисты и политологи: Станислав Белковский, Алексей Михайлов, Леонид Гозман и Глеб Павловский. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. А вы бы кого из прежних министров уволили? Звоните в прямой эфир начиная с 19.05 по номеру 8-800-200-22-12

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