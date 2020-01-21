Член группы по подготовке поправок: Я не работала над поправками

Член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России, образованной указом Владимира Путина 15 января, заявила, что не работала над теми поправками, которые были 20 января внесены Путиным в Госдуму.

"Совершенно очевидно, что поправки существовали в каком-то виде до их анонсирования, и, насколько я поняла <...> трое сопредседателей с пятницы до понедельника с группой юристов членов комисии и доводили юридические формулировки ( а всю юридическую часть комиссии еще в пятницу собрали в «сводную группу»)" - написала в фейсбуке Елена Альшанская, президент благотворительного фонда "Волонтёры в помощь детям-сиротам", один из 75 членов рабочей группы.

Её сопредседателями являются депутат Павел Крашенинников, член Совета Федерации Андрей Клишас и юрист Талия Хабриева. В состав группы вошли не только юристы, но и спортсмены, актёры, музыканты, общественные деятели. Как пишет Альшанская, предложение войти в группу поступило ей уже после того, как Путин заявил о намерении внести поправки в Конституцию: "Позвали внезапно, поздно вечером 15 <января>... Судя по всему решение это было неожиданным не только для меня, но и для всех участников процесса".

Уже 20 января Путин внёс в Госдуму законопроект о поправках к Конституции. "Вот уже мне задают вопросы журналисты про то, как я работала над поправками. Я не работала" - написала Альшанская. При этом она подчеркнула, что ко второму чтению законопроекта, которое ожидается в феврале, рабочая группа подготовит свои предложения. Её члены будут передавать свои предложения во всю ту же сводную группу юристов.

"Могут ничего не принять из наших предложений и замечаний? Да, конечно. Но главный принцип : делай что должен и будь что будет" - написала Альшанская, отметив, что попытается предложить правку, которая усилит гарантии независимости местного самоуправления.