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Политика

"То, что я попал в эту группу, – чудо!" Кто и как меняет Конституцию РФ

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Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству во вторник рекомендовал депутатам принять в первом чтении проект закон об изменении Конституции, внесенный Владимиром Путиным в парламент. Первое чтение законопроекта запланировано на 23 января.​ Многих наблюдателей поразила стремительность, с которой предложенная Путиным 15 января конституционная реформа воплощается в жизнь. Радио Свобода поговорило с членами рабочей группы по ​подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, которая с момента послания президента Федеральному собранию до внесения поправок в Госдуму успела встретиться с президентом и собраться всего на одно заседание.​

В рабочей группе, которая якобы самостоятельно в кратчайший срок разработала поправки в Конституцию, 75 человек. Среди них – артисты, спортсмены, общественные деятели, юристы и экономисты, что должно проиллюстрировать "широкую общественную дискуссию" вокруг поправок в Конституцию.

Многие из членов группы – как, например, олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, детский врач Леонид Рошаль и актер Александр Калягин – были доверенными лицами Путина на выборах президента в 2018 году. Владимир Путин на прошлой неделе уже провел первое собрание рабочей группы по изменению Конституции. Российские СМИ назвали это "установочным мероприятием". Президент обрисовал задачи рабочей группы и ответил на вопросы. Обсуждение поправок началось в пятницу, к понедельнику они уже были практически готовы. В размещенном на сайте Госдумы документе предлагается внести изменения в 22 статьи Конституции.

Участник рабочей группы, спортсмен-паралимпиец, член Общественной палаты России Сергей Бурлаков сказал Радио Свобода, что считает везением участие в "судьбоносном" для России мероприятии – изменении основного закона страны:

То, что я попал в эту группу, – это чудо, определенное везение

– То, что я попал в эту группу – это чудо, я по-другому назвать не могу. Это определенное везение, наверное. Ну, и наверное, [это случилось] только потому, что много встречаюсь с гражданами своей страны, с людьми, как член Общественной палаты, и где-то, наверное, себя проявил.

–​ Что конкретно вы делали в этой группе? Вы разговаривали, обсуждали эти поправки, спорили? Или все проходило гладко?

– Нет, гладко не может проходить, конечно же, спорили. Сейчас вносятся изменения в Конституцию, приходится и рассказывать, и на пальцах объяснять, зачем и почему, для чего. К примеру, президент сказал, что пенсии должны быть не ниже прожиточного минимума. Да, все классно, все здорово, но у ряда людей, и у меня, в том числе, возникли вопросы: прожиточный минимум может быть разный. Грубо говоря, он будет 15 тысяч, а социальная корзина будет стоить уже 40 тысяч или 30 тысяч. Понимаете, надо уходить от того, чтобы потом люди не остались за бортом. И потом не говорить: как это так, вы новую Конституцию приняли, а мы стали жить еще хуже?

Сергей Бурлаков (слева), врач Лео Бокерия (в центре) и ректор Московского государственного юридического университета Виктор Блажеев на первом заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Сергей Бурлаков (слева), врач Лео Бокерия (в центре) и ректор Московского государственного юридического университета Виктор Блажеев на первом заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию

–​ Для чего нужны сейчас поправки в Конституцию, какова их суть?

– Закрепить права и обязанности государства к людям. Вот, к примеру, то, что я внес, – бесплатное посещение спортивных залов и сооружений как для школьников, молодежи, так и для инвалидов и пенсионеров.

–​ Прямо на этой рабочей группе внесли?

– Да. Не на этом заседании, но я завтра иду, там месяц все это подается, формулируется, и это все вносится через нас, через этих 75 человек. Плюс у меня много там чего... я уже четыре поправки туда внес.

–​ А какие еще?

Я хотел бы записать в Конституции, что основная религия России – православие

– Вот нигде не прописано про религию. Вот говорят, что Россия многоконфессиональная страна, но я бы хотел, чтобы еще была такая строка, что основная наша религия – православие.

–​ В Конституцию?

– Конечно! Мне начали задавать вопросы: "Вот, ты понимаешь, это других обидит". Я говорю: "Подождите, почему других это должно обижать? Там четко написано – свободное вероисповедание. Но основная религия – православие". Плюс я сказал людям: "Спасибо вам огромное за то, что вот меня к следующей статье, к следующему пункту натолкнули. Основной язык – русский". Это не говорит о том, что других языков не существует. Он существуют, но основной язык должен быть русский, и это должно быть в Конституции.
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–​ Сергей, многие говорят, что эти изменения в Конституцию вносятся для того, чтобы укрепить власть Владимира Путина, может быть, уже не как президента, но как председателя Госсовета, например… Как вы относитесь к этой идее?

Он разоружает себя, снимает с себя много, чтобы не самому тянуть лямку


– Стоп! Где это прописано? Если он сам лично говорит: не больше двух сроков, убрать это все. Президент России избирается народом, и не больше двух сроков. Все! Я поэтому и говорю, что он, наоборот, с себя снимает много, разоружает себя, чтобы не самому тянуть лямку, а говорит – ребята, включайтесь и вы. И вот люди должны включаться, – говорит Сергей Бурлаков.

В рабочей группе по внесению поправок в Конституцию – бессменный глава Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук. По его словам, его позвали в эту группу, потому что он давно и последовательно выступает за "усиление социальности государства" и поддерживает президента:

Откровенно, я не знаю, как меня туда включили

– Откровенно, я не знаю, как меня туда включили, но очевидно, за мою позицию. Мне вечером позвонили из администрации президента и сказали, что меня включат в состав рабочей группы, и я ответил: "Я готов работать". Вот, собственно, как я туда попал. А кто там отбирал, кто там что готовил, я даже не могу сказать. Во-первых, я всегда выступал за усиление социальности государства. Второе, я всегда выступал, категорически против того, чтобы международные нормы и договоры имели приоритет над российскими. Потому что это бред. Я вот специально посмотрел уставы и конституционные законы более 200 стран мира, и только в пяти странах есть положение, по которому международные нормы являются приоритетом по отношению к национальным. Ни в одной стране Европы, ни тем более в Америке нет примата международного права над национальным. И конечно, я тоже выступал всегда против этого. Когда президент это обозначил, я это дело тоже поддержал, я публично это заявил.

Иван Мохначук в эфире Радио Свобода, 2008 год
Иван Мохначук в эфире Радио Свобода, 2008 год

–​ А как конкретно строилась работа в этой комиссии, обсуждение?

– Что касается самой работы, то президент обозначил канву и границы решения проблем, которые нужно регламентировать и очень четко прописать. Нужно найти алгоритм выполнения тех поручений и предложений, которые дал президент, над этим сейчас и идет работа. Мы стараемся не выходить за рамки всего этого. Госсовет – это что такое? Принципиально мы понимаем, он сегодня существует, работает. Другое дело, что он не прописан в Конституции, а вот чтобы он стал конституционным органом, его нужно прописать. А дальше, самое главное, нужно прописать права и обязанности, ответственность, полномочия, принцип формирования этого совета, принцип изменения совета, я имею в виду отзыв членов совета или замену членов совета, это должно быть прозрачно, понятно, и любой гражданин России должен это знать. Поэтому сейчас работа идет, собственно, над этим, – говорит глава профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук.

По словам депутата Госдумы от КПРФ Олега Смолина, который также участвовал в разработке поправок в Конституцию, главный вопрос, который волнует лично его – именно полномочия будущего Государственного совета:

Я в Госдуме много лет представляю интересы интеллигенции

– Я думаю, меня пригласили по двум причинам. Во-первых, рабочая группа – это некое представительство, я в Госдуме много лет представляю интересы интеллигенции, людей старшего поколения, семей с детьми и людей с инвалидностью. С другой стороны, много лет я занимаюсь законодательной работой, и в отличие от многих других моих коллег по рабочей группе, способен сформулировать конкретные предложения.

–​ А кто конкретно вы делали в этой рабочей группе и как проходила ее работа?

– Не было ни одной рабочей группы, на которой я бы не выступал. Когда президент встречался с нами, я задал президенту один из, как мне кажется, важных вопросов, по поводу которого сейчас идут бурные дебаты. Я спросил у Владимира Владимировича – как он представляет себе полномочия и состав будущего Государственного совета? Ответ президента был примечателен. Он сказал, что, возможно, следует закрепить в Конституции то, что сейчас есть по факту. Сейчас по факту Госсовет назначается президентом и является совещательным органом. Если в федеральном законе или в федеральном конституционном законе будет записано примерно то же самое, то у меня есть серьезные сомнения, что Владимир Владимирович видит себя в будущем председателем Государственного совета. Потому что, если президент назначает тебя руководителем совещательного органа, то ты вряд ли сможешь всерьез контролировать президента или правительство.

Олег Смолин
Олег Смолин

–​ А для чего вообще тогда затеяны эти поправки?

Действующий президент не хочет, чтобы у следующего президента было слишком много власти

– Вопрос не ко мне, я могу только высказывать версии. Одна из версий заключается в том, что действующий президент не хочет, чтобы у следующего президента было слишком много власти. Но чем бы ни руководствовался действующий президент, я убежден, что надо воспользоваться моментом, для того чтобы сделать российскую Конституцию более демократической. Потому что современную российскую Конституцию в части политических позиций можно было бы изложить в двух статьях: статья первая – "президент всегда прав", статья вторая – "кто не понял, смотри статью первую". Если президент предлагает нам уменьшить полномочия президента, то это совершенно правильно. Если Конституция, как мы когда-то говорили, представляет собой смесь французской системы с латиноамериканской, то после принятия этих поправок она будет больше похожа на французскую, – считает депутат Госдумы, член рабочей группы по внесению поправок в Конституцию Олег Смолин.

Законопроект об изменении Конституции предполагает, что после того, как поправки будут приняты парламентом, они будут вынесены на "общероссийское голосование". Такого термина в законодательстве нет, а поскольку речь не идёт о референдуме, как и когда будет организовано это голосование – пока неясно. О плане изменить Конституцию Путин заявил 15 января. Всенародное голосование, по данным РБК, может состояться 12 апреля.

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