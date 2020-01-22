Телефон Безоса взломали после переписки с принцем Саудовской Аравии

Телефон основателя Amazon Джеффа Безоса взломали хакеры. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники. По их данным, миллиардер получил через мессенджер WhatsApp видеофайл, который якобы был отправлен с номера наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

Взлом произошёл весной 2018 года, пишет The Wall Street Journal. До этого миллиардер и наследный принц вели в мессенджере дружественную переписку. Как утверждается, злоумышленники скачали с телефона Безоса большой объем данных. Какая именно информация была похищена, не уточняется.

Эр-Рияд утверждает, что не имеет отношения к вероятному взлому.

Представители Безоса последние публикации в прессе пока не прокомментировали.

В марте прошлого года консультант по безопасности Гэвин де Беккер заявил о вероятной причастности Саудовской Аравии к взлому личной переписки. По мнению де Беккера, Эр-Рияд запустил целую кампанию против Джеффа Безоса после того, как принадлежащая ему The Washington Post стала подробно освещать убийство своего колумниста - саудовского журналиста Джамаля Хашогги - в октябре 2018 года.