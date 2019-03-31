Ко взлому личной переписки основателя Amazon, миллиардера Джеффа Безоса причастна Саудовская Аравия. Об этом говорится в опубликованном изданием The Daily Beast заявлении консультанта по безопасности Гэвина де Беккера. Он по поручению Безоса участвовал в расследовании утечки личных снимков и переписки предпринимателя с его подругой – телеведущей Лорен Санчес.

В январе личную переписку опубликовал таблоид National Enquirer, принадлежащий компании American Media Inc (AMI). В середине марта газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщила, что компрометирующую информацию журналистам передал брат телеведущей Майкл Санчес. За это он якобы получил 200 тысяч долларов от AMI.

Консультант Безоса де Беккер, в свою очередь, настаивает, что компания, издающая National Enquirer, тщательно старалась убедить прессу в том, что Майкл Санчес являлся единственным источником компромата на Безоса. AMI также якобы угрожала обнародовать ранее не публиковавшиеся личные фото миллиардера, если де Беккер публично не заявит, что при получении информации не использовалась электронная прослушка и взлом устройств хакерами.

Безос отклонил условия AMI и инициировал расследование. Его авторы пришли к выводу, что телефон миллиардера был взломан, и что за этим стоят хакеры, связанные с Саудовской Аравией. Гэвин де Беккер отмечает, что наследного принца Мохаммеда бин Салмана связывают прочные деловые отношения с руководством AMI. При этом нет подтверждения, что сама компания и National Enquirer знали, каким образом были получены фото и переписка Безоса, подчеркивает консультант миллиардера.

По мнению де Беккера, Саудовская Аравия запустила целую кампанию против Джеффа Безоса после того, как принадлежащая ему The Washington Post в октябре прошлого года стала подробно освещать убийство журналиста Джамаля Хашогги.