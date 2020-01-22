Совет Федерации назначил Игоря Краснова генеральным прокурором

Члены Совета Федерации проголосовали за назначение Игоря Краснова на должность генерального прокурора России.

Ранее на пленарном заседании верхняя палата российского парламента освободила от этой должности Юрия Чайку. Он занимал её с июня 2006 года.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Чайке предложена должность полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

Кандидатуру Краснова на должность генерального прокурора 20 января внес на рассмотрение в Совет Федерации президент России Владимир Путин.

До назначения на пост генерального прокурора Игорь Краснов был заместителем главы Следственного комитета России . Он вёл расследование убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки "Новой газеты" Анастасии Бабуровой, а также убийства одного из лидеров российской оппозиции Бориса Немцова, заказчики которого так и не были найдены следствием.