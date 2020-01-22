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Совет Федерации назначил Игоря Краснова генеральным прокурором

Игорь Краснов

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Члены Совета Федерации проголосовали за назначение Игоря Краснова на должность генерального прокурора России.

Ранее на пленарном заседании верхняя палата российского парламента освободила от этой должности Юрия Чайку. Он занимал её с июня 2006 года.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Чайке предложена должность полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

Кандидатуру Краснова на должность генерального прокурора 20 января внес на рассмотрение в Совет Федерации президент России Владимир Путин.

До назначения на пост генерального прокурора Игорь Краснов был заместителем главы Следственного комитета России . Он вёл расследование убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки "Новой газеты" Анастасии Бабуровой, а также убийства одного из лидеров российской оппозиции Бориса Немцова, заказчики которого так и не были найдены следствием.
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