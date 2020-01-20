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Юрий Чайка покинул пост генпрокурора. Его сменит Игорь Краснов

Юрий Чайка

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Юрий Чайка покинул должность Генерального прокурора России. Президент Владимир Путин внёс на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя главы Следственного комитета Игоря Краснова на этот пост. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Чайка освобождён от должности генпрокурора "в связи с переходом на другую работу". Чем именно он будет заниматься - неизвестно.

Уже объявлено, что Совет Федерации рассмотрит предложение президента 22 января.

Чайке 68 лет, генпрокурором он был с 2006 года.

Сыновьям Юрия Чайки, крупным бизнесменам, было посвящено одно из наиболее популярных расследований Алексея Навального. Сторонники оппозиционера шутят, что президент начал увольнять чиновников, расследования о которых ранее публиковал Фонд борьба с коррупцией.

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