Юрий Чайка покинул пост генпрокурора. Его сменит Игорь Краснов

Юрий Чайка покинул должность Генерального прокурора России. Президент Владимир Путин внёс на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя главы Следственного комитета Игоря Краснова на этот пост. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Чайка освобождён от должности генпрокурора "в связи с переходом на другую работу". Чем именно он будет заниматься - неизвестно.

Уже объявлено, что Совет Федерации рассмотрит предложение президента 22 января.

Чайке 68 лет, генпрокурором он был с 2006 года.

Сыновьям Юрия Чайки, крупным бизнесменам, было посвящено одно из наиболее популярных расследований Алексея Навального. Сторонники оппозиционера шутят, что президент начал увольнять чиновников, расследования о которых ранее публиковал Фонд борьба с коррупцией.