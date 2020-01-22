"Сегодня поставили, завтра уберут". В Сети – о новых министрах

Штамп "путинская стабильность", похоже, устаревает на глазах. Какое название получит новая политическая эпоха, пока неизвестно, но судя по скорости начавшихся перемен, "лихие двадцатые" могут оказаться не слишком далеко от правды. Вечером 21 января был утвержден новый состав правительства под руководством Михаила Мишустина, и в Сети бросились разбираться, кто все эти люди - и будут ли они хоть в чем-нибудь лучше предыдущего состава.

Алексей Непомнящий

Пока москвичи ждали трансляции назначения нового правительства, на Камчатке, Дальнем Востоке и в Сибири новые министры и вице-премьеры уже вступили в должность.

Алексей Макаркин

Вопрос о том, технический премьер Михаил Мишустин, или же его возможности существенно выходят за пределы этой роли, можно считать решенным. Ни один из российских премьеров последних двух десятилетий (кроме, разумеется, Владимира Путина) не обладал такими возможностями в кадровой сфере. Два вице-премьера из налоговой, да еще сосед по дачному поселку Чернышенко из КХЛ (Мишустин - один из руководителей хоккейного клуба ЦСКА) - и это только то, что на поверхности. Главная задача Мишустина - обеспечить ощутимый экономический рост, и для этого он получил кадровый ресурс.

Свои посты потеряли почти половина министров и семь из десяти вице-премьеров.

Александр Рыклин

Озирая поле битвы....

Все это какой-то вздор... Иного слова и не подберешь... То есть, все это время страной управляла кучка каких-то недоумков, которые ни на что не годятся? Нам же не объяснили конкретно по каждой кандидатуре... Чем плох Силуанов? Что не так делала Скворцова? Мы, конечно, и сами знаем, но хотелось бы услышать от начальства... Почему вдруг Путина стали не устраивать все эти люди? А кто эти новые, что пришли?... Может, это теневое правительство, которое уже год работало где-нибудь в Сколково? В тиши, так сказать, кабинетов... Выдвигало альтернативные предложения, предлагало Путину прорывные проекты, указывало на ошибки действующего кабинета... Но мы же в такое не верим... Мы верим, что это все абсолютно случайные люди, что, возможно, Мишустин неделю назад еще не знал, что будет премьером... А, скорее всего, ему было сказано: "Слышь, Мишустин, бери, кого хочешь, мне <плевать>... Только этого маленького Патрушева не трогай... Ну, сам понимаешь... И еще пару-тройку человек оставь, чтобы не выглядело разгромом... Ну, может, тетку эту... Ну, как ее... "

Вот это и называется - кризис государственного управления...И, да, вполне может получиться, что новое правительство окажется лучше предыдущего... Теоретически это возможно...

Кирилл Лятс

Мантуров какой-то непотопляемый. От промышленности уже рожки да ножки остались, а он все ее министр.

Некоторые политологи считают, что из правительства "ушли" всех, кто вызывал у общества отчетливую антипатию.

Константин Калачев

Ушедшие фигуры были самыми критикуемыми Госдумой. Это люди, у которых были проблемы в отношениях не только с парламентом, но и профессиональным сообществом

Аббас Галлямов

В новом правительстве нет таких аллергенов как Мутко, Мединский или Васильева. Это в общем-то новый тренд. Раньше Кремль как-бы говорил: «Назначаем кого хотим, а мнение тех, кому что-то не нравится, нас не волнует». Теперь логика поменялась. Власть уже не хочет раздражать общество. Наверное, можно считать это победой оппозиционного общественного мнения.

В злорадных комментариях действительно недостатка нет.

Кирилл Шулика

Из тех, кого в новом правительстве нет, наиболее приятная фамилия даже не Мединского, а этой учительницы пения Ольги Васильевой. Печально, что таких персонажей не просто пускают к детям, а еще и сажают формулировать политику в их отношении. Надеюсь, что таких экспериментов больше не будет. А то ведь после нее, посиди она еще пару лет, можно было попа министром просвещения назначать, хуже уже не было бы. А уж как учителя выли волком от того совка, который она пыталась привнести в профессию, я уж вообще не говорю. Я бы ее пристроил на самом деле лектором в собянинскую программу "Активное долголетие", пусть с бабушками тренинги проводит про СССР и православие одновременно.

Николай Травкин

Объявлен новый состав… Какого члена потерял кабинет министров! Настоящий рыцарь, можно даже сказать, основатель Ордена моченосцев…

Хотя есть и альтернативная версия отставки Мутко.

Павел Пряников

Хоккей становится частью исполнительной власти («Ночная хоккейная лига» - уже давно). Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко стал вице-премьером.

Кстати, дедушка Леонид Ильич Брежнев тоже любил хоккей. Что логично – не футбол же любить в северной стране. А любителя футбола Мутко из правительства отстранили.

Но все-таки больше всего комментаторы радуются расставанию с одиозным министром культуры.

Ксения Чудинова

Что крутого для меня: нет больше Скворцовой и Мединского (аллилуйя).

Пришел Максим Решетников — по-моему, самый толковый, умный, харизматичный математик. И вообще я втайне мечтала о таком премьере.

Про остальных скорее настороженно, чем восторженно.

Многие, правда, опасались, что на место Мединского придет кто-нибудь еще похуже.

Максим Горюнов

министр Мединский принял Россию

с пьяным голым Шнуром, орущим со сцены матом,

а оставил с опрятным трезвым музыкантом

Сергеем Шнуровым,

рассуждающим в эфире Царьград ТВ

вместе с православным олигархом Малофеевым,

о посте, молитве и русской мечте.

спасибо вам, Владимир Ростиславович, за мораль.

Николай Руденский

На слухи об уходе Мединского

- ...Одно все-таки сделал хорошее ближний боярин [Лорис-Меликов], это что убрал дорогого нам всем графа Толстого, общую нашу симпатию... Мне говорили, что, когда его уволили, то в дворцовой церкви люди целовались: "Толстой ушел, воистину ушел!"

- И преемничек его ненамного лучше!

(Алданов. "Истоки")

Илья Вайцман

Я просто теряюсь в догадках, на кого могут заменить "министра" Мединского. Кто у нас еще гаже-то? Охлобыстин? Прилепин? Не так много подходящих кандидатур.

Алексей Непомнящий

Вместо Мединского назначат Шуфутинского

МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ!

Андрей Коняев

Хочу чтобы новым министром культуры был Паша-техник

Иван Преображенский

Владимир Мединский, c 2012 года занимавший должность министра культуры, после отставки станет помощником президента России по культуре.

Станцевать там то есть или спеть. Ну как барин захочет, можно еще бубенчиками на колпачке позвенеть.

Есть и мнение, что Владимир Мединский сохранит свое влияние на новом посту.

Кирилл Шулика

Владимир Мединский будет помощником президента по культуре. Советником по культуре останется Владимир Толстой, но у Мединского будут шире полномочия и выше статус. Таким образом, в культуре получится с учетом Министерства культуры фактическое троевластие.

Ксения Болецкая

Кстати, тем, кто так однозначно списал Мединского со счетов: я бы не была так кардинальна. Нам рассказывают, он будет помощником Путина по культуре. Не советником, как сейчас Толстой, а именно помощником, а это могут быть прямо очень широкие полномочия по влиянию на отрасль

Назначение на место Владимира Мединского Ольги Любимовой многие комментаторы встретили с энтузиазмом.

Антон Долин

Уже довольно давно знаю Ольгу Любимову, вряд ли могу быть объективен - и, конечно, никто из нас не знает будущего. Но сегодня я искренне рад, что министром культуры России стала молодая, умная, образованная, прагматичная, начисто лишённая фанатизма и, с другой стороны, цинизма, современная женщина, которая любит культуру - ну, как минимум, кино.

Виктор Матизен

День принёс приятную новость: Мединского из правительства вымели, и на его место не назначилини Прилепина, ни Ямпольскую, ни даже Залдостанова. Поставили его подчиненную Любимову, о которой ничего хорошего пока сказать нельзя, но и особенно плохого тоже (при ней запретили "Смерть Сталина", но какова её роль в этом, неизвестно). Дальнейшее зависит от того, будет ли она прибегать к цензуре, отказывая социально-критическим фильмам в господдержке и выдаче прокатных удостоверений, и попытается ли диктовать владельцам кинотеатров, что и когда показывать.

Дмитрий Михайлин

С новым министром культуры мы познакомились много лет назад в Иерусалиме. Гуляли, выпивали и беседовали. В том числе про язык и эстетику православных СМИ, которые не нравились нам обоим (мне не нравятся и теперь). Общались и после того.

Умная, компетентная, порядочная, патриотичная, весёлая. Такой у нас теперь министр культуры.

Галина Юзефович

У меня как-то жизнь в последние дни так устроена, что я все время существую оффлайн, новостей не читаю, и пропустила момент, когда Ольга Любимова стала министром культуры. И вы можете по этому поводу все, что угодно думать, а я - опираясь на свой персональный опыт сотрудничества и вообще знакомства - буду думать, что ура. И поздравляю, Оля!

Мария Арбатова

Оказывается, Ольга Любимова не только дочь Бориса Любимова и Марии Шверубович, но внучка одного из основателей "Современника" Вадима Шверубовича и правнучка Качалова! Как говорится, хожу и жмурюсь!

Ефим Шифрин

Вся лента пестрит публикациями о новом министре культуры.

А мне есть что сказать про её дедушку.

Весь цикл Пруста "В поисках утраченного времени" перевёл он. Это, надо сказать, титанический труд. Боккаччо, Сервантеса и Рабле мы читали, скорее всего, в его переводах. У него замечательная книга воспоминаний "Неувядаемый цвет", отрывки из которой я не раз публиковал в Фейсбуке.

Были в его семье и сидельцы: мама его, Елена Михайловна, была осуждена на 10 лет. В 51-м её освободили.

Да и сам Николай Михайлович провел три года ссылки - в Архангельске. Еще в начале 30-х.

"Красное и черное", "Мадам Бовари" и "Милый друг" - это всё французская классика, с которой мы познакомились тоже в переводах Любимова.

Не может быть, чтобы повелись худые плоды от столь благородного дерева.

Другие справедливо указывают на то, что происхождение в министре - не главное.

Максим Тихонов

И по горячим следам касательно новой министерки культуры: постоянно вижу восклицания "какая у нее родословная, она правнучка Качалова, Началова, Кончалова, Мочалова и Ачалова одновременно". Люди, вы еще померьте ее высоту в холке, оцените правильность прикуса и ширину грудины. Вам породистого Никиты Сергеевича Михалкова мало? Или вон Петр Толстой с какой родословной ходит, а тварь распоследняя.

Чуваки, это не собачья выставка, а собачья свадьба.

Андрей Тесля

ничего плохого не могу сказать про нового министра культуры -

- но вот активное обсуждение родословной - зачастую не вместе с, а вместо ее собственных достижений - наводит тоску

"Охранители" считают, что либеральным министром культуры Любимова не будет - и у них есть на то основания.

Сергей Шачин

80 фильмов о православии и теснейшее сотрудничество с РПЦ. С другой стороны - из семьи старинной творческой интеллигенции. Что перевесит - непонятно... В интервью очень много говорила о "патриотическом" кино.

Егор Холмогоров

Ну в общем при внимательном изучении профайла Любимова выглядит если не обнадеживающе, то вполне прилично.

И много хороших рекомендаций. Так что посмотрим. Может быть либерализации минкульта и не случится.

Ксения Ларина

К вопросу о культуре и ее министерстве.

«- Берия! Какое у него интеллигентное лицо!

- Какие тонкие черты! Пенсне!

- Уж он-то наведет порядок!

- Да здравствует товарищ Берия! Ура!» (с)

Екатерина Барабаш

Министром культуры назначили человека, ставшего в разгар войны с Украиной у истоков, а потом и у руля самой отвратительной, агрессивной, махрово идеологической и ненавистнической программы "Время покажет". Федерального канала-фейкомёта - Первого канала. Шейнин, Толстой, Кузичев и прочая нечисть - это всё бывшие подчинённые и единомышленники нового министра Ольги Любимовой. По степени мерзости "Время покажет" - на уровне программ Киселёва и Соловьёва. Протеже Никиты Михалкова и его близкое окружение. Отзыв прокатного удостоверения у фильма "Смерть Сталина" - тоже на её совести уже как руководителя департамента кинематографии Минкульта.

Можно радоваться уходу Мединского, но как можно аплодировать приходу на это место человека с таким анамнезом - хоть убейте не пойму.

Алексей Слаповский

Ну, поменяли, и что? У нас не человек красит место, а место пачкает человека.

Много вопросов вызывает у москвичей назначение Марата Хуснуллина, которого поминают недобрым словом в связи с программой "реновации".

Мария Арбатова

Заслужил! Ведь столько памятников уничтожил сперва в Казани, потом в Москве. Вот и дорос до федерального уровня...

Екатерина Винокурова

Ну и все же пять копеек про нашего московского «любимочку» Хуснуллина.

Базово его назначение в правительство - это очень плохо. Вангую, что он станет новым Шуваловым с замками, частными самолетами и прочим.

В Москве Хуснуллин стал просто воплощением зла, поэтому его уход куда угодно - это уже хорошо.

Снос старинных зданий, адовые проекты «реновации» с человейниками, беспредел застройщиков - все это Хуснуллин.

Для москвичей его уход - это окно возможностей. Всем группам против застройки именно сейчас надо протестовать против его прожектерства - от адовых высоток, от которых уходит весь цивилизованный мир до проектов с продажей приличных домов под застройку его приятелям-застройщикам(привет ПИКу в Кунцево).

Отдельный повод для радости - в федеральном правительстве у Хуснуллина будет куда выше шанс сесть в тюрьму, чего все москвичи ему давно и от души желают.

С людьми это разговаривать не умеет, является воплощением «барина» - отживший типчик из ушедших эпох.

Эффективности от нынешнего "правительства технократов" ждать не стоит, считает ​Кирилл Рогов:

В некотором смысле нынешнее правительство – это такое правительство мечты президента Путина. Отряд четких и современных исполнителей-управленцев во главе с премьером Мишустиным дополняется убежденным дирижистом Андреем Белоусовым. Вместе они должны осуществить мечту Владимира Путина об экономике, растущей с помощью нацпроектов, спущенных вместе с деньгами сверху и обеспечивающих модернизацию в том ее виде, который представил себе верховный начальник, и ни в каком другом, и осуществляемую с помощью тех людей, которым он доверяет, и никаких других. С точки зрения Путина, прежние попытки в этом роде были недостаточно удачными не в силу порочности самой идеологии, а в силу недостаточной эффективности исполнителей. Нужно наладить четкий, почти автоматизированный контроль за расходованием средств и мониторинг результатов. Собственно, премьер, наладивший прежде автоматизированный контроль налогов, и управленческие клоны под его началом и призваны это сделать.

Но не все так просто. У каждой мечты есть то, что она скрывает. Как справедливо заметил профессор Владимир Гельман, эффективность любого российского правительства можно почти безошибочно предсказать по числу вице-премьеров, которые в него входят. Чем их больше, тем бессмысленнее и вреднее, как правило, оказывается по результатам деятельность кабинета.

И тут нет никакой мистики – чистый институционализм. В нынешнем правительстве 9 вице-премьеров на 16 министерств (если отбросить силовые и МИД). Это означает, что система принятия практически всех решений двух-уровневая. Есть набор задач и, возможно, лоббистских обязательств, которые несет на себе министр, но есть и гарантии интересов игроков более высокого уровня, которые обеспечивает держатель «второго ключа» (как правило, вице-премьер). Поэтому все приоритетные задачи остаются приоритетными с поправкой на необоримые обстоятельства. "Это та реальность, которая есть," - говорят обычно об этом не по годам умудренные молодые управленцы, с детства знающие, что такое кипиай и где он, на самом деле, лежит.

Кого-то забавляет обилие фамилий украинского происхождения.

Иван Яковина

Новые российские вице-премьеры - Абрамченко и Чернышенко. Украинская разведка должна завербовать обоих, ящетаю.

PS Там в правительстве еще есть Григоренко, Чуйченко, Мурашко и Оверчук! Такое ощущение, что Украина уже победила в войне и установила оккупационную администрацию в Москве!

Сергей Марков

Новое правительство. Украинские эксперты уже обратили внимание, что вице премьеры Григоренко, Абрамченко, Чернышенко, Оверчук, министр юстиции Чуйченко. То есть правительство наполовину почти украинское. Что это значит? Нам нравится украинский опыт? Вряд ли. Россия собралась объединяться с Украиной? Ну точно не сейчас. Просто в России никто не смотрит на национальность при назначении на должность, потому что Россия это цивилизованная современная страна. Уверен, что Путину и в голову не пришло подсчитывать сколько каких национальностей в правительстве. К тому же украинцы всеми считаются еще и русскими. И сами украинцы считают себя и русскими тоже. Вот это имеет значение.

Скептики тем временем считают, что обсуждать новых назначенцев бессмысленно.

Игорь Свинаренко

Какие страсти при обсуждении министров, которые ничего не решают! Делают, что им скажут в АП. Это просто такая игра. Тренировка. Им говорят: вот когда научитесь плавать, в бассейн нальют воды.

Григорий Голосов

Всё спрашивают журналисты, что я думаю про смену персонального состава правительства. А я им честно отвечаю, что ничего об этих персонах не думаю. То, что Медведева отправили в Совбез, может что-то значить, а всё остальное - нет. Шило на мыло.С точки зрения собственно правительственных функций, можно было перетасовать год назад, а можно было и через год. Но в более широком смысле - только время и имеет значение. Приурочили к поправкам к Конституции - не столько даже ради отвлечения внимания, сколько для того, чтобы отшумели по поводу внутренней политики, по всем поводам сразу и как можно более невнятно, да и забыли до думской кампании. Отсюда, кстати, и спешка с самими поправками. Думаю, их как раз собирались принять раньше, но никак не могли определиться с концепцией (может быть, "белорусский вариант" глаза застил).

Аркадий Кайданов

А чего все так рады омоложению правительства?

Вы че, никогда не видели какие бывают результаты операций по омоложению?

Пусть хотя бы бинты снимут.

Алексей Лапшин

Не вижу смысла тратить время на обсуждение нового состава правительства. Министр иностранных дел и силовики остались на своих местах, остальные во главе с премьером просто взаимозаменяемые функционеры. Никакой самостоятельной роли в системе эти люди не играют. Сегодня их поставили, завтра убрали. Попытки отыскать в этих назначениях какой-то идеологический смысл есть продолжение самообмана. Перед нами просто очередные аппаратные перестановки. Очень наивны ссылки на хорошую родословную нового министра культуры Ольги Любимовой. Ну был её предком Качалов. Как это влияет на сегодняшнюю ситуацию? Прогноз простой. Функциональные замены не могут повлиять на общее положение в стране. Будет развиваться кризис.

Николай Подосокорский

Вообще кадровые перемены в российском правительстве - это как игра в слова. Медведева заменили на Мишустина. Котюков выбыл - Котяков прибыл. Максима Орешкина поменяли на Максима Решетникова (видимо, к нашей издыхающей экономике отношение как к тому Максиму из поговорки). Вице-премьер с говорящей фамилией Голодец ушла - пришел министр здравоохранения с не менее говорящей фамилией Мурашко. Но более всего примечательно то, что весь социальный блок заменен, а все силовые министры (за исключением главы Минюста) остались. К ним, видимо, претензий нет - они со всем справляются, несмотря на многочисленные скандалы с пытками, дедовщиной и т.п. (то есть во многом благодаря всему этому они со своими задачами и справляются). Силовики сегодня - это наглядный образец для условных технократов и сислибов, какими методами надо работать в путинской системе, чтобы к тебе не возникло серьезных претензий и чтобы усидеть в кресле. Кто-то радуется уходу Мединского и Скворцовой, так они не вполне и ушли - их просто перевели на аналогичные позиции. А Минкульт вообще возглавила протеже Михалкова. Только с Васильевой и Котюковым пока еще не вполне ясно - на какой фронт работы их перебросят.

Александр Морозов:

ну, я не буду первым, конечно, и уж тем более не последним из опытных наблюдателей, кто завтра же скажет, что состав правительства заставляет все-таки всерьез воспринять идею досрочных парламентских выборов. Начиная с премьера и далее - это правительство "короткого срока".

Александр Рыклин

Шойгу сидит на первом заседании правительства и думает: "Надо ли запоминать, как кого зовут"?

Сергей Медведев

Какую цель преследует Путин, начав эту конституционную чехарду? А никакой. Цель, чтобы мы тут задавались вопросами по поводу этого политического шапито, а элиты, от Кремля до региональных администраций, вибрировали крупной дрожью, не спали ночами, глотали валидол, пытаясь уловить сигналы. Он же чекист, его дело -- спецоперация, гибридная тактика, туман войны. Последние семь-восемь лет он действует по одному сценарию, повышая градус неопределенности -- в Украине, Сирии, с Трампом, а теперь вот с российской политической системой. Теперь это гибридная война на выживание против собственной политической системы и конституционного порядка. Кох верно заметил, что в 2024м он по-любому становился бы хромой уткой, хотя бы в силу возраста, и не факт, что был бы способен вернуться в 2030м. А теперь с этой кавалерийской атакой он снова на коне, и все застыли в неизвестности (как те аудитории, которых он часами заставляет себя ждать -- простейший психологический трюк). То есть целью было именно создание хаоса и неразрешимых правовых коллизий (будет-не будет референдум, зачем была нужна эта группа 75ти, что будет с Госсоветом...). Новый Бернштейн: неопределенность -- все, цель -- ничто. А жертвой спецоперации пока что пала российская Конституция, т.е. остатки правовой системы, которая при нем была полностью коррумпирована, растлена и использована в разных позах -- сначала снизу, операми, прокурорами и судьями, а теперь сверху, самим президентом.

Пропаганда между тем воспевает новое правительство с не меньшим энтузиазмом, чем прежнее. Особенно много славословий раздается в адрес тех, кто сохранил свои посты: видимо, раз уж этих людей не коснулась такая перетряска, лучше на всякий случай заручиться их симпатией.

Сергей Марков

Сергей Лавров остается главой МИД. Это очень хорошо, потому что Лавров один из самых сильных глав МИД в мире. Он просто великолепен. От его политики просто дрожат те, кто не любит Россию. С Лавровым они ее еще и боятся. Конечно, Лавров прежде всего реализует внешнюю политику Путина. Но он делает это с высочайшим профессионализмом и стильным шармом. Ура!

Наталия Осипова

Включила Первый канал. Там всем политологическим кооперативом врут про новые назначения. Хуснуллин ответил чаяниям москвичей о новых квартирах вместо гнилых пятиэтажек, а также парк Зарядье разбили, а могли бы торговый центр - и вот потому. Стыдное зрелище. Путину надо привести в порядок свое политическое телевидение. Оно совсем никуда.

Михаил Виноградов

Если обобщить комментарии телевизионных ньюс-, опинион- и десижнмейкеров, вывод примерно такой: "Страшно представить, как раньше все работало без Мишустина, Фалькова, Чернышенко и Матыцина! На какое дно опускалась страна!"