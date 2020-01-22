Двое россиян госпитализированы с подозрением на новый коронавирус

В Санкт-Петербурге с подозрением на новый коронавирус госпитализированы двое граждан России.

Известно, что один из них прилетел из Шанхая. "МБХ медиа" утверждает, что заболевший – 23-летний россиянин Арман Каракешишян. Он прилетел в Петербург с пересадками в Красноярске и Москве. После приземления его с температурой тела 38 градусов увезла "скорая помощь". При этом как минимум один из медиков, по данным телеграм-канала, был в костюме биологической защиты.

Новый коронавирус, которым, возможно, заболел россиянин, появился в Китае. Там от него умерли уже 17 человек. При этом общее количество заболевших исчисляется сотнями, а накануне первый случай заболевания был подтвержден на территории США. Заражения также зафиксированы в Южной Корее, Таиланде и Японии.