У сестры Михаила Мишустина нашли недвижимость на миллиард рублей

Сестра премьер-министра России Михаила Мишустина 49-летняя Наталия Стенина владеет недвижимостью в Москве и Подмосковье, общая стоимость которой превышает один миллиард рублей, сообщает "Русская служба Би-би-си", ссылаясь на закрытую базу данных Федеральной налоговой службы.

Стениной принадлежит квартира площадью более 170 квадратных метров в жилом комплексе Knightsbridge Private Park, расположенном в центре Москвы, в районе Хамовники на улице Ефремова. По оценке издания, квартира стоит около 180 миллионов рублей. В Росреестре имя собственника квартиры в Хамовниках скрыто, вместо него указана "Российская Федерация". Также Наталия Стенина с 2014 года владеет элитной недвижимостью в коттеджном поселке Agalarov Estate, расположенном в деревне Захарово Истринского района Подмосковья. Дом и земельный участок в Росреестре записаны на "Российскую Федерацию", но в базе ФНС недвижимость числится за Стениной. Кроме того, сын Стениной Михаил ранее опубликовал во "ВКонтакте" фотографию, сделанную возле входа в дом в поселке. На здании виден номер, совпадающий с номером дома, которым владеет "Российская Федерация". Стоимость этой недвижимости – около 370 миллионов рублей.

"Открытые медиа" ранее сообщали, что семья Мишустина владеет 2,6 гектара земли на Николиной горе стоимостью 1,5 миллиарда рублей. Из них Стениной принадлежит 1,3 гектара. В Росреестре имя владельца скрыто, но в базе ФНС недвижимость записана как ее собственность. Цена недвижимости на Николиной горе – около 350 миллионов рублей.

Наталия Стенина с партнерами владеет зданием на Тверском бульваре Москвы, где ранее располагался ресторан "Недальний Восток". Доля Стениной стоит около 140 миллионов рублей. С 2015 года сестра премьер-министра также владела 25% этого ресторана, но в 2019 году заведение закрылось.