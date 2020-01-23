Жителям Уханя в Китае запрещено покидать город из-за коронавируса

Власти Китая с 23 января решили приостановить работу общественного транспорта, аэропорта и вокзалов города Ухань, где была зарегистрирована первая вспышка пневмонии, вызванная новым видом коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, горожан призвали не участвовать в массовых мероприятиях. 25 января в Китае наступит Новый год по лунному календарю. Отмечать его будут до 10 февраля. В этот период повсюду проходят праздничные мероприятия: концерты, цирковые и оперные спектакли. Многие китайцы посещают родственников в других городах страны или отправляются за границу.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приветствовала решение китайских властей "закрыть" город Ухань, в котором живёт более 7 миллионов человек.

По официальным данным, число умерших в Китае в результате пневмонии, вызванной коронавирусом, выросло до 17. Число зарегистрированных случаев болезни достигло почти 600. Заражения также зафиксированы в Южной Корее, Таиланде, Японии и США.

В России о первом возможном случае заражения стало известно ранее в среду. Роспотребнадзор позднее опроверг эту информацию, однако усилил контроль по всей границе страны.

Комитет ВОЗ ещё не принял решение, объявлять или нет режим чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой пневмонии.

По сообщениям СМИ, неизвестный ранее коронавирус поражает дыхательные пути и способен передаваться от человека к человеку.

Минздрав России сообщил, что средства диагностики нового коронавируса уже разработаны, однако создание вакцины может занять не менее полугода.