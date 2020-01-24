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Мир
Паника в Ухане. Власти Китая борются с вирусом
1 часа(-ов) назад
Как
ввести карантин
для города, в котором живет 11 миллионов человек
1
Люди в защитных комбинезонах проверяют пассажиров на станции метро в Пекине 24 января 2020 года
2
Пассажиры в масках на железнодорожном вокзале в Пекине, 24 января 2020 года
3
Медсестра в защитном комбинезоне проверяет температуру в больнице № 5 в Ухане (провинция Хубэй), 24 января 2020 года
4
Так же одет и медперсонал в больнице Чжуннань в Ухане, 22 января 2020 года
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Паника в Ухане. Власти Китая борются с вирусом
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