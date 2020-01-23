Credit Suisse предсказал удвоение числа пенсионеров в России за 40 лет

К 2060 году доля людей старше 65 лет в России удвоится до 47%. Повышение пенсионного возраста не позволит окупить их пенсии, следует из представленных в Давосе данных Credit Suisse, которые изучили "Ведомости".

Вырастет и продолжительность жизни мужчин после выхода на пенсию – с нынешних 13,4 лет до 17,4. К этому времени развитым странам придется снова реформировать пенсионные системы, но, даже несмотря на повышение пенсионного возраста, части людей придется продолжать работать после выхода на пенсию. Чтобы финансировать выплаты пенсионерам, большинству стран в мире придется реформировать свои пенсионные системы, пишут эксперты Credit Suisse.

Аналитики перечисляют несколько способов решить проблему: можно поощрять людей больше откладывать на пенсию, собирать средства на выплаты пенсий за счет повышения налогов или предложить людям такую систему, при которой с каждым годом пенсионные выплаты будут сокращаться. Но самым эффективным способом остается повышение пенсионного возраста.

Россия тоже провела такую реформу, но возглавляет список стран, граждане которых отрицательно ответили на вопрос, уверены ли они, что им хватит денег, чтобы комфортно жить на пенсии. В то же время 63% россиян не хотели бы добровольно отчислять на пенсию, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

Дисбаланс заставляет людей оставаться на работе и после выхода на пенсию: в развитых странах продолжать работать после наступления пенсионного возраста готовы только 27%, в развивающихся – 53%.