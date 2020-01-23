Михаил Мишустин как Большой Брат

Про нового премьер-министра России Михаила Мишустина говорят, что ему нравится, когда государство знает о гражданине как можно больше. Айтишник и технократ, главные проекты которого были направлены на сбор и обработку цифровых данных о населении, возглавил правительство. Могут ли удобные цифровые услуги быть платой за лояльность, а тотальная цифровизация государства - прочным фундаментом авторитарной власти? Идет ли Россия к антиутопии Большого Брата - тотальной слежке, отсутствии анонимности, замене реальной политики на виртуальную?

Обсудят журналист и политолог Мария Липман, эксперт в области открытых данных и открытого государства Иван Бегтин и политолог и исследователь Михаил Корягин. Ведет программу Сергей Добрынин. Эфир в 19:05 по московскому времени.