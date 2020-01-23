Новый коронавирус зафиксирован уже в восьми странах

До восьми возросло число стран, где зафиксированы случаи заболевания, вызванного новым видом коронавируса. Инфекция уже привела к гибели по меньшей мере 17 человек в Китае и беспрецедентным мерам, принятым властями этой страны с целью остановить распространение болезни.

В четверг стало известно о первых случаях заболевания в Сингапуре, Вьетнаме и Саудовской Аравии.

Власти Китая с 23 января фактически отрезали от внешнего мира город Ухань, где живёт более 7 миллионов человек и где впервые было зафиксировано заболевание. Такие же меры введены ещё в ряде городов провинции Хубэй. Приостановлена работа общественного транспорта, аэропортов и вокзалов, перекрыты дороги. "Карантин для 11 миллионов человек – беспрецедентное событие в истории здравоохранения", – заявили во Всемирной организации здравоохранения, которая в четверг обсуждает меры по борьбе с распространением инфекции.

В столице Китая Пекине отменены крупные массовые мероприятия, связанные с Новым годом по лунному календарю. Он наступит 25 января. До 10 февраля по всей стране запланированы праздничные мероприятия – концерты, цирковые и оперные спектакли. Многие китайцы посещают родственников в других городах страны или отправляются за границу. Всё это может способствовать распространению заболевания.

Неизвестный ранее коронавирус поражает дыхательные пути и способен передаваться от человека к человеку. Он вызывает тяжёлую форму пневмонии. Число зарегистрированных случаев болезни превысило 600, подавляющее большинство – в Китае.

Эксперты сравнивают инфекцию с другими случаями подобных заболеваний, вспышки которых отмечались в Юго-Восточной Азии, в частности SARS. Отмечается, что летальность от нового коронавируса ниже.

В России не подтвердились два случая возможного заболевания, о которых сообщалось накануне. В российских аэропортах усилен контроль, проверяют пассажиров из Китая и соседних с ним стран.