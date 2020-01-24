Обвиняемый в мошенничестве в сфере компьютерной информации россиянин Александр Винник экстрадирован из Греции во Францию и находится в парижской больнице Отель-Дьё. Об этом в фейсбуке сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу.

Она отметила, что французский адвокат пока не получил доступ к Виннику, который "измучен и не имеет связи и информации".

На минувшей неделе Винник, который с 2017 года находился в греческой тюрьме, обратился к правозащитникам с просьбой вмешаться в его дело. Россиянин заявил, что его держат в тюрьме без предъявления обвинений, подвергают пыткам и оказывают психологическое давление.

Александр Винник – бывший оператор платформы биткоинов. В июле 2017 года его арестовали в Греции по запросу США. Американские власти обвиняют россиянина в отмывании и махинациях с криптовалютой на сумму от четырёх до девяти миллиардов долларов. В США Виннику грозит до 55 лет тюрьмы.

Экстрадиции Винника с июня 2018 года добивалась и Франция. Там россиянина обвиняют во взломе электронной почты нескольких тысяч человек и вымогательстве у них денег.

Сам Винник ранее заявлял, что готов предстать перед судом только в России и сотрудничать со следствием. Он признался российским властям в хакерских атаках и отмывании денег.

Ранее Минюст Греции принял решение о последовательной экстрадиции Винника во Францию, США и Россию.