Призывавший "мочить" журналистов глава Чувашии "дрессирует" офицеров

Глава Чувашии Михаил Игнатьев вручая ключи от новых пожарных автомобилей сотрудникам подразделений регионального МЧС, заставил офицера подпрыгивать за ними как собачку.

Видео с торжественного мероприятия на центральной площади в Чебоксарах опубликовано в Интернете.

"Глава Чувашии вновь демонстрирует неадекватное поведение. Такое отношение к сотрудникам ведомства. ежедневно спасающих жизни людей, просто неприемлемо". "Похоже, у Михаила Игнатьева развиваются серьёзные психические отклонения", – пишут пользователи в телеграм-каналах.

Как сообщает издание "Правда ПФО", об инциденте уже известно в Москве. Руководство МЧС возмущено поведением главы региона, который "дрессирует" офицера.

Ранее глава Чувашии призывал "мочить" журналистов и блогеров, которые критикуют власти. Во время выступления на торжественном мероприятии в честь Дня российской и чувашской печати в Чебоксарах, Игнатьев заявил, что отдельные журналисты "ни одной статьи не написали о человеке труда, вкладывая добрую душу и сердце", но при этом пишут, "как хорошо в Европе, как хорошо в Америке".В результате их действий, сказал глава региона, "мы будем иметь митинги на улицах", из-за которых "некогда будет заниматься благоустройством дворовых территорий, общественных пространств, открывать новые производства".

Позже в пресс-службе главы Чувашии заявили, что призыв Михаила Игнатьева "мочить" некоторых журналистов означал раскрывать сведения о заказчиках "информационных войн".