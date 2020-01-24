Демократы на слушаниях по импичменту выступили в защиту Байдена

Политический оппонент президента США Джо Байден реализовывал официальную политику Вашингтона в отношении Киева, когда призывал к отставке бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина. Об этом представители Демократической партии заявили в Сенате США на заседании по импичменту Дональда Трампа.

Президент и его сторонники считают, что Байден настаивал на увольнении Шокина для прекращения расследование в отношении газовой компании Burisma, в которой работал его сын Хантер. На заседании в Сенате демократы вновь заявили, что президент добивался от Украины начать следствие в отношении Байдена ради своей политической выгоды и устранения возможного конкурента на выборах в 2020 году.

Представители Демпартии призывают сенаторов признать Трампа виновным в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании работе Конгресса. Президент США все обвинения в свой адрес отвергает.

Адвокаты Трампа заявили, что теперь у них есть возможность обсуждать действия Байденов на протяжении всего процесса импичмента.

22 января Сенат одобрил основные правила для процесса об импичменте Трампа после того, как республиканцы заблокировали 11 поправок демократов. Сенаторы отвергли предложения демократов по вызову новых свидетелей и представлению дополнительных документов о задержке военной помощи Украине.

Для отстранения президента от власти необходима поддержка двух третей сенаторов, что, по мнению экспертов, маловероятно. Пока ни один из сенаторов-республиканцев, составляющих большинство в Сенате, не поддержал эту идею.