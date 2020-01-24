Суд оставил Анастасию Шевченко под домашним арестом

Ростовский областной суд оставил под домашним арестом Анастасию Шевченко, обвиняемую по делу о «нежелательной организации». Об этом сообщает "МБХ медиа".

Сегодня в суде рассматривалась апелляция на продление ареста до 18 января. Заседание должно было состояться ещё 6 января, но в суде потеряли жалобу адвоката Сергея Бадамшина. Спустя три недели её нашли. За это время суд успел продлить домашний арест Шевченко до 20 марта.

Член федерального совета движения "Открытая Россия" Анастасия Шевченко была задержана, а затем арестована в январе прошлого года. Уголовное дело против неё является первым в России, заведённым по статье "Деятельность нежелательной организации". Активистке вменяют участие в политических дебатах и организацию семинара для кандидатов в депутаты. Ей грозит до шести лет колонии.

Недавно стало известно, что сотрудники управления МВД по противодействию экстремизму установили скрытую камеру в спальне Анастасии Шевченко и четыре месяца вели скрытую съёмку. Видеозаписи приобщены к материалам дела. Как рассказал адвокат Сергей Бадамшин, вавгусте 2018 года Первомайский суд разрешил следствию установить аппаратуру для видеонаблюдения.Согласно постановлению суда, запись велась в течение 120 дней. После этого техника была тайно вынесена из квартиры.

Международная правозащитная организация Amnesty International признала Анастасию Шевченко узницей совести и призвала власти России немедленно её освободить.