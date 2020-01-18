Сотрудники управления МВД по противодействию экстремизму установили скрытую камеру в спальне координатора "Открытой России" в Ростове-на-Дону Анастасии Шевченко и четыре месяца вели скрытую съёмку. Об этом в фейсбуке рассказала её дочь Влада.
"На этих фото вся палитра эмоций мамы, когда она увидела себя в материалах дела в нижнем белье. Следили, как она разваливает обороноспособность", – написала Влада Шевченко.
В августе 2018 года Первомайский суд разрешил следствию установить аппаратуру для видеонаблюдения, рассказывал в своём телеграм-канале адвокат Шевченко Сергей Бадамшин. Согласно постановлению суда, запись велась в течение 120 дней. После этого техника была тайно вынесена из квартиры.
- Шевченко была арестована в январе прошлого года. Она стала первой обвиняемой по статье о сотрудничестве с так называемыми "нежелательной организации". Активистке вменяют участие в политических дебатах и организацию семинара для кандидатов в депутаты. За это ей грозит до шести лет колонии, сейчас она находится под домашним арестом.
- Весной "Открытая Россия" объявила о самоликвидации из-за преследования своих активистов.
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