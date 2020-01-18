Сотрудники управления МВД по противодействию экстремизму установили скрытую камеру в спальне координатора "Открытой России" в Ростове-на-Дону Анастасии Шевченко и четыре месяца вели скрытую съёмку. Об этом в фейсбуке рассказала её дочь Влада.

"На этих фото вся палитра эмоций мамы, когда она увидела себя в материалах дела в нижнем белье. Следили, как она разваливает обороноспособность", – написала Влада Шевченко.

В августе 2018 года Первомайский суд разрешил следствию установить аппаратуру для видеонаблюдения, рассказывал в своём телеграм-канале адвокат Шевченко Сергей Бадамшин. Согласно постановлению суда, запись велась в течение 120 дней. После этого техника была тайно вынесена из квартиры.