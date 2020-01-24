Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал очистить радиоактивный могильник у Каширского шоссе на юге города. Рядом с ним должна быть построена автомобильная трасса. Экологические активисты опасались, что строительство может привести к распространению радиоактивной пыли по всему городу.

Могильник был создан Московским заводом полиметаллов, производящим элементы ядерных реакторов. Сейчас эта территория не принадлежит заводу. На своём официальном сайте Собянин заявил, что рекультивация могильника потребует "огромных затрат", но будет выполнена не зависимости от того, сколько это будет стоить. Очисткой территории займётся специализирующееся на этом федеральное предприятие "Радон".

В апреле 2019 года корреспондент Радио Свобода вместе с экологическими активистами обнаружил в районе могильника несколько очагов радиоактивного заражения. Власти города ранее заявляли, что экологическая обстановка в районе "удовлетворительная". Член-корреспондент Российской академии наук Степан Калмыков в интервью "Медузе" отмечал, что экологические риски в районе ничтожны, но отметил, что факторы риска всё равно стоит устранять, если есть такая возможность.