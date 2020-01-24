Песков: отказ Иссахар просить о помиловании "тормозит процесс"

Отсутствие личного прошения о помиловании от осужденной в России по обвинению в контрабанде наркотиков израильтянки Наамы Иссахар "тормозит весь процесс". Об этом журналистам заявил в пятницу пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

Согласно президентскому указу, личное обращение к президенту с просьбой о помиловании является необходимой процедурой. "Должны быть какие-то формальности соблюдены, хотя бы чтобы процесс пошёл", - добавил Песков.

Вчера на встрече в российской колонии с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой Иссахар не стала просить президента России о помиловании. Израильтянка считает, что обращения её матери и премьер-министра Израиля достаточно для рассмотрения помилования.

Ранее в четверг во время своего визита в Израиль Владимир Путин встретился с матерью осуждённой израильтянки. Он пообещал учесть её просьбу о помиловании дочери при принятии окончательного решения.

Глава Общественного совета при МВД России, адвокат Анатолий Кучерена считает, что Иссахар может быть передана в Израиль для отбывания наказания на родине. Для этого достаточно обращения израильских властей в российский Минюст.

25-летняя Наама Иссахар в апреле прошлого года летела в Тель-Авив из Индии транзитом через Москву. При досмотре в московском аэропорту у неё в багаже обнаружили около девяти граммов гашиша. Иссахар признала факт хранения наркотика, но категорически отвергла обвинения в контрабанде.

Россия предлагала Израилю обменять Иссахар на российского хакера Алексея Буркова, арестованного в Израиле по запросу США. Хакер, однако, был выдан в Соединённые Штаты вскоре после вынесения Иссахар приговора.

Накануне нынешнего визита российского президента израильские СМИ сообщили о передаче права на Александровское подворье в Иерусалиме России в обмен на помилование Иссахар. Российские и израильские власти эти сообщения не прокомментировали.

В Израиле идёт общественная кампания в защиту Иссахар. Некоторые её участники обвиняют власти России в том, что они взяли гражданку Израиля в "заложники", чтобы добиться каких-то политических целей. С просьбами помиловать девушку к Путину обращались премьер-министр и президент Израиля.