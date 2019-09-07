Заключённые исправительной колонии номер 2 в центре Екатеринбурга порезали себе вены, протестуя против угрозы сексуального насилия. Об этом сообщает портал "Екатеринбург онлайн" со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Михаила Борисова.

В пресс-службе Главного управления ФСИН по региону агентству "Интерфакс" заявили, что пострадали несколько человек. Жена одного из заключённых заявила "Екатеринбургу онлайн", что речь травмы нанесли себе около 200 человек. ОНК сообщает о 15 пострадавших.

Следственный комитет и прокуратура сообщили на своих сайтах о проверке в колонии. Сейчас она работает в обычном режиме, утверждают во ФСИН в субботу в ней проводится день открытых дверей.