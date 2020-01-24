Хакеры заявили о взломе переписки Тихона Шевкунова

Анонимный телеграм-канал Black8Mirror опубликовал фрагменты переписки, принадлежащий, как утверждается, влиятельному православному митрополиту Тихону (Шевкунову). В письмах с Шевкуновым общается бывший министр культуры Владимир Мединский. Он рассказывает церковнику доводы в поддержку усиления министерства и сообщает ему о постановке в Новосибирске оперы "Тангейзер", вызвавшей критику со стороны православных активистов.

Шевкунов — бывший наместник Сретенского монастыря в Москве, один из самых влиятельных епископов Русской православной церкви. В опубликованном фрагменте переписки Мединский рассказывает ему про театральную постановку Кирилла Серебренникова на Авиньонском фестивале в 2019 году, про оперу "Тангейзер" в Новосибирском театре оперы и балета в 2014 году и приводит ему доводы, согласно которым Министерство культуры должно получить функции контроля над СМИ и книгоиздательством вместо министерства связи. Ответные сообщения Шевкунова не приводятся.

Подлинность переписки не подтверждена. Мединский не вошёл в состав нового правительства и стал помощником президента.