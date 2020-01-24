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Борис Джонсон поставил свою подпись под соглашением о Брекзите

Одно из выступлений Бориса Джонсона по Брекзиту в конце прошлого года

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В Лондоне британский премьер-министр Борис Джонсон подписал в своей резиденции на Даунинг-стрит, 10 соглашение о выходе Великобритании из Европейского Союза. Он назвал это событие "фантастическим моментом", открывающим путь к выходу из ЕС в следующую пятницу.

Джонсон заявил, что надеется на завершение споров и противостояния, которые продолжались слишком много лет.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
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Ранее в пятницу лидеры государств Европейского Союза подписали такой же документ в Брюсселе, после чего он был поездом доставлен в Лондон.

Подписание соглашения означает, что сделан очередной шаг в процессе ратификации. Ранее на этой неделе британский парламент одобрил текст соглашения. Европейский парламент проведёт голосование по соглашению о Брекзите 29 января.

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