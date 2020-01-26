Высоцкий: Гамлет или Жеглов? Эфир в 19.05

Владимир Высоцкий как легенда и документ: письма, фотографии, рисунки из семейного архива актера театра на Таганке Ивана Бортника. "Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу", или Дружба как поэзия.

Драматургическая структура песен Высоцкого, его маски и персонажи. Последняя версия песни “Райские яблоки”: путешествие в райский ад и обратно.

Почему Высоцкий продолжает быть народным любимцем? В чем причина его новой актуальности и популярности?

Радио Свобода в Есенин-центре с его художественным руководителем Владом Маленко и с исследователем творчества Высоцкого Сергеем Жильцовым.

Ведет программу Елена Фанайлова

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