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Свобода в клубах

Высоцкий: Гамлет или Жеглов? Эфир в 19.05

Владимир Высоцкий в роли Гамлета в постановке Театра драмы на Таганке, 1977 г.

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Великий Высоцкий – на выставке из архива актера Ивана Бортника

Владимир Высоцкий как легенда и документ: письма, фотографии, рисунки из семейного архива актера театра на Таганке Ивана Бортника. "Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу", или Дружба как поэзия.

Драматургическая структура песен Высоцкого, его маски и персонажи. Последняя версия песни “Райские яблоки”: путешествие в райский ад и обратно.

Почему Высоцкий продолжает быть народным любимцем? В чем причина его новой актуальности и популярности?

Радио Свобода в Есенин-центре с его художественным руководителем Владом Маленко и с исследователем творчества Высоцкого Сергеем Жильцовым.

Ведет программу Елена Фанайлова

Видеоверсия программы

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